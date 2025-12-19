Зміна статусу призовник на військовозобов'язаний - автоматична зміна

Призовники в ТЦК. Фото: Житомирський обласний ТЦК

Протягом 30 днів після того, як призовник досягне 25-річного віку, йому мають змінити військовий статус на "військовозобов’язаний". Якщо ж цього не відбулося, потрібно звернутися до територіального центру комплектування чи у техпідтримку "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Автоматичний процес зміни військового статусу

Згідно із чинним українським законодавством, громадяни на військовому обліку, яким виповнилося 25 років, переходять із категорії "призовник" у "військовозобов’язані".

Зараз цей процес автоматизований, але час від часу трапляються проблеми.

До юристів звернувся громадянин, який за півтора місяці так і не дочекався зміни статусу — що йому потрібно для оформлення бронювання.

Чоловік поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

"Вас повинні були автоматично взяти на військовий облік військовозобов'язаних протягом 1 місяця після досягнення 25-річчя", — підтвердив у коментарі юрист Владислав Дерій.

Куди звертатися, якщо зміни статусу не відбулося

Дерій пояснив, що треба зробити у такому випадку.

"Якщо цього не було зроблено, то надішліть до ТЦК рекомендованим листом заяву з вимогою змінити відомості в Реєстрі "Оберіг". Також направте заявку через техпідтримку "Резерв+", — наголосив юрист.

Крім того, Владислав Дерій запропонував ще один варіант вирішення ситуації.

"Спробуйте отримати направлення на ВЛК. Якщо по базі Ви є військовозобов'язаним, то Вас направлять на ВЛК та змінять статус на "військовозобов'язаний" в "Резерв+". Час на проходження ВЛК становить 6 днів, тому Вас встигнуть забронювати", — запевнив юрист.

