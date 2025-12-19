Зміна статусу призовник на військовозобов'язаний - автоматична зміна

Статус призовник автоматично не змінився — що робити
Протягом 30 днів після того, як призовник досягне 25-річного віку, йому мають змінити військовий статус на "військовозобов’язаний". Якщо ж цього не відбулося, потрібно звернутися до територіального центру комплектування чи у техпідтримку "Резерв+".
Автоматичний процес зміни військового статусу
Згідно із чинним українським законодавством, громадяни на військовому обліку, яким виповнилося 25 років, переходять із категорії "призовник" у "військовозобов’язані".
Зараз цей процес автоматизований, але час від часу трапляються проблеми.
До юристів звернувся громадянин, який за півтора місяці так і не дочекався зміни статусу — що йому потрібно для оформлення бронювання.
Чоловік поцікавився, що йому робити у такій ситуації.
"Вас повинні були автоматично взяти на військовий облік військовозобов'язаних протягом 1 місяця після досягнення 25-річчя", — підтвердив у коментарі юрист Владислав Дерій.
Куди звертатися, якщо зміни статусу не відбулося
Дерій пояснив, що треба зробити у такому випадку.
"Якщо цього не було зроблено, то надішліть до ТЦК рекомендованим листом заяву з вимогою змінити відомості в Реєстрі "Оберіг". Також направте заявку через техпідтримку "Резерв+", — наголосив юрист.
Крім того, Владислав Дерій запропонував ще один варіант вирішення ситуації.
"Спробуйте отримати направлення на ВЛК. Якщо по базі Ви є військовозобов'язаним, то Вас направлять на ВЛК та змінять статус на "військовозобов'язаний" в "Резерв+". Час на проходження ВЛК становить 6 днів, тому Вас встигнуть забронювати", — запевнив юрист.
