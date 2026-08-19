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Главная Мобилизация Стрелял в ТЦК во время проверки документов: приговор суда

Стрелял в ТЦК во время проверки документов: приговор суда

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 03:32
Суд вынес приговор мужчине, стрелявшему в ТЦК
Сотрудники ТЦК вручают повестку. Фото: "Суспільне Луцк"

В Одессе судили мужчину, который стрелял в двух военнослужащих ТЦК во время проверки документов. По данному делу суд вынес соответствующее решение.

Об этом сообщает "Новини.LIVE" со ссылкой на "Суспільне Одесса".

Подробности дела

Согласно материалам дела, инцидент произошел 9 января 2026 года около 12:00 в Курортном переулке в Одессе. Военнослужащие ТЦК — старший солдат и младший сержант — остановили мужчину для проверки документов, в частности удостоверения личности и военно-учетных документов. Однако тот отказался их предъявлять, после чего достал предмет, похожий на огнестрельное оружие, и как минимум трижды выстрелил в сторону военных.

В результате стрельбы оба военнослужащих получили огнестрельные ранения. Один из них был ранен в область правого предплечья, а другой — в правое бедро. После совершённого мужчина покинул место происшествия.

Впоследствии во время обыска по месту жительства обвиняемого правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Среди них — карабин WBP Midi Jack калибра 7,62×39 мм, револьвер, несколько пистолетов STALKER и KUZEY, а также патроны различных калибров.

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Экспертиза установила, что отдельные единицы изъятого оружия были самодельно переделаны. Также часть боеприпасов была изготовлена самостоятельно, в частности, с использованием гильз промышленного производства.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 114-1 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину и раскаялся.

В свою очередь потерпевшие заявили, что не имеют к обвиняемому претензий, поскольку причиненный им материальный и моральный ущерб был компенсирован. Кроме того, они обратились в суд с просьбой назначить мужчине наказание с освобождением от его отбывания.

Решение суда

Приморский районный суд Одессы, оценивая обстоятельства дела, принял во внимание то, что мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Также суд учел, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности, имеет малолетнего ребенка и родителей преклонного возраста. Кроме того, было учтено возмещение потерпевшим причиненного ущерба.

По итогам рассмотрения дела суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы. В то же время от реального отбывания этого наказания мужчину освободили, установив для него трехлетний испытательный срок.

В течение этого периода осужденный обязан периодически являться для регистрации в органе пробации, а также сообщать об изменении адреса проживания или места работы.

Кроме того, суд заменил меру пресечения «содержание под стражей» на «личное обязательство». Мужчину освободили непосредственно в зале суда. Период его пребывания под стражей в период с 10 января по 14 августа 2026 года зачли в срок назначенного наказания.

Что касается изъятых во время обыска оружия и боеприпасов, суд принял решение передать их для нужд ВСУ. Кроме того, с осужденного взыскали более 69,5 тысячи гривен, потраченных на проведение экспертиз.

В то же время приговор суда еще не вступил в окончательную силу. Его можно обжаловать в Одесском апелляционном суде в течение 30 дней со дня оглашения.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.

Одесса суд стрельба мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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