Ответственность военнослужащих за употребление наркотиков во время войны

Лекарства у медика на фронте. Фото иллюстративное: 91-й отдельный противотанковый батальон

Нахождение на службе в состоянии наркотического опьянения грозит военнослужащим не только гауптвахтой сроком до 15 суток, но и штрафами до 34 тысяч гривен. Кроме того, нарушителей автоматически лишают боевых выплат. В случае объявления проверки юристы советуют требовать повторного анализа крови при сомнительных результатах, особенно если боец принимает лекарства.

Об этом заявил адвокат Руслан Пронин, передает Новини.LIVE.

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Наказание для военных за употребление наркотических средств

В период действия военного положения к украинским защитникам применяются максимально строгие санкции за употребление запрещенных веществ. Согласно статье 172-20 КУоАП, исполнение служебных обязанностей в состоянии наркотического опьянения квалифицируется как тяжкое военное административное правонарушение, влекущее за собой серьезные последствия.

Суд может назначить штраф, размер которого колеблется от 17 000 до 34 000 гривен, то есть от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов. Впрочем, судьи имеют право избрать значительно более строгую меру пресечения и отправить нарушителя на гауптвахту. Такой арест длится от 10 до 15 суток.

Согласно ведомственным приказам Министерства обороны, военнослужащего автоматически лишают дополнительного вознаграждения. Речь идет о потере премий в размере 30 000 или 100 000 гривен именно за тот месяц, когда было зафиксировано правонарушение.

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Процедура досмотра и оформления документов

Механизм привлечения к ответственности можно инициировать в тот момент, когда командир замечает странное поведение своего подчиненного. Офицер имеет полное право направить такого военнослужащего на прохождение медицинского осмотра.

Далее процедура имеет четкий алгоритм:

оформление протокола о совершении административного правонарушения;

приложение к материалам официального заключения токсикологической экспертизы;

передача собранного дела на рассмотрение местного суда.

Что делать военнослужащему в случае ложного результата анализа на наркотики

Иногда положительный тест на наркотики может оказаться ложным, поэтому такой результат еще не является приговором. Экспресс-тесты могут реагировать на обычные препараты от простуды или обезболивающие таблетки. Если военнослужащий уверен в своей невиновности, он должен сразу настаивать на полноценном лабораторном анализе крови. В случае несогласия с результатами следует привлечь уголовного адвоката для инициирования повторной экспертизы.

"В делах военнослужащих суды редко идут на уступки. Однако ключевой ошибкой многих бойцов является отказ от прохождения медосмотра. Отказ автоматически приравнивается к признанию вины по ст. 172-20 КоАП. Одержать победу в суде можно только тогда, когда мы выявляем процессуальные нарушения во время самого осмотра: отсутствие надлежащих направлений, использование несертифицированных тестов или нарушение сроков доставки образцов", — отметил эксперт Руслан Пронин.

Новини.LIVE сообщали, что появление на службе в нетрезвом состоянии или под действием запрещенных веществ также влечет за собой значительный денежный штраф или отправку на гауптвахту. Командиров наказывают значительно строже, если они выпивают вместе с подчинёнными или пытаются скрыть подобные факты.

Также юристы объяснили, что делать, если выполнить приказ командира невозможно. В чем разница между отказом и саботажем и как докладывать командованию о реальных препятствиях, чтобы избежать обвинений в неподчинении и не доводить дело до уголовного преследования.