Відповідальність військовослужбовців за вживання наркотиків під час війни

Препарати у медика на фронті. Фото ілюстративне: 91-й окремий протитанковий батальйон

Перебування на службі у стані наркотичного сп'яніння загрожує військовим не лише гауптвахтою до 15 діб, а й штрафами до 34 тисяч гривень. Крім того, порушників автоматично позбавляють бойових виплат. У випадках оголошення перевірки юристи радять вимагати повторного аналізу крові у разі сумнівних результатів, особливо, якщо боєць приймає ліки.

На цьому наголосив адвокат Руслан Пронін, передає Новини.LIVE.

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Покарання для військових за вживання наркотичних засобів

У період дії воєнного стану до українських захисників застосовуються максимально суворі санкції за вживання заборонених речовин. Відповідно до статті 172-20 КУпАП, виконання службових обов'язків у стані наркотичного сп'яніння кваліфікується як тяжке військове адміністративне правопорушення, що тягне за собою серйозні наслідки.

Суд може призначити штраф, розмір якого коливається від 17 000 до 34 000 гривень, це від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів. Втім, судді мають право обрати значно суворіший запобіжний захід і відправити порушника на гауптвахту. Такий арешт триває від 10 до 15 діб.

Згідно з відомчими наказами Міністерства оборони, військового автоматично позбавляють додаткової винагороди. Йдеться про втрату премій у розмірі 30 000 або 100 000 гривень саме за той місяць, коли було зафіксовано правопорушення.

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Процедура огляду та складання документів

Механізм притягнення до відповідальності можна ініціювати в момент, коли командир помічає дивну поведінку свого підлеглого. Офіцер має повне право відправити такого військовослужбовця на проходження медичного огляду.

Далі процедура має чіткий алгоритм:

оформлення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення;

долучення до матеріалів офіційного висновку токсикологічної експертизи;

передача зібраної справи на розгляд місцевого суду.

Що робити військовому у разі помилкового результату аналізу на наркотики

Іноді позитивний тест на нароктики може виникнути помилково, тому такий результат ще не є вироком. Експрес-смужки можуть зреагувати на звичайні препарати від застуди або знеболювальні таблетки. Якщо захисник впевнений у своїй невинуватості, він має одразу наполягати на повноцінному лабораторному аналізі крові. У разі незгоди з результатами варто залучати кримінального адвоката для ініціювання повторної експертизи.

"У справах військових суди рідко йдуть на поступки. Проте ключовою помилкою багатьох бійців є відмова від проходження медогляду. Відмова автоматично дорівнює визнанню вини за ст. 172-20 КУпАП. Здобути перемогу в суді можна лише тоді, коли ми виявляємо процесуальні порушення під час самого огляду: відсутність належних направлень, використання несертифікованих тестів або порушення строків доставки зразків", — зауважив експерт Руслан Пронін.

Новини.LIVE інформували, що поява на службі напідпитку чи під дією заборонених речовин теж тягне за собою відчутний грошовий штраф або відправку на гауптвахту. Командирів карають значно суворіше, якщо вони випивають разом із підлеглими або намагаються приховати подібні факти.

Також юристи пояснили, що робити, якщо виконати наказ командира неможливо. У чому різниця між відмовою та саботуванням і як доповідати командуванню про реальні перешкоди, аби уникнути звинувачень у непокорі та не доводити справу до кримінального переслідування.