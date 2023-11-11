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Срок действия результатов ВЛК — юрист рассказал об изменениях

11 ноября 2023 00:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Срок действия результатов ВЛК — юрист рассказал об изменениях
Военный на приеме у врача. Фото: Армія.Inform
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинцы активно интересуются в сети вопросом срока действия результатов ВЛК как для военнообязанных, так и для военнослужащих. Юрист Вячеслав Антоненко рассказал о ряде изменений, которые внесли по этому вопросу в августе 2023 года.

Об этом говорится на сайте Юристы.UA.

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Каков срок действия заключения ВЛК для военнообязанных

Антоненко напомнил, что Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, регулируется Положением № 402 "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

В документ в августе этого года внесли изменения, в частности касающиеся и срока действия выводов ВЛК. Так, теперь в военнообязанных срок действия медицинского осмотра действует 1 год.

Таким образом, если человек прошел ВЛК в сентябре 2023 года, то до сентября 2024 его могут мобилизовать по результатам сентябрьского медицинского осмотра, то есть ТЦК и СП могут не направлять на повторную ВЛК. Исключение — личное заявление о новом осмотре при ухудшении состояния здоровья и т.д.

"Вместо этого, постановление ВЛК о степени годности военнообязанного к военной службе, принятое в учетных целях, действительно в течение пяти лет со дня окончания медицинского осмотра (как правило, распространено для мирного времени)", — добавил юрист.

Каков срок действия результатов ВЛК для военнослужащих

Антоненко отметил, что для военных ничего не изменилось — как до внесения изменений, так и после срок действия выводов ВЛК составляет 12 месяцев с момента осмотра.

По его словам, это не означает, что медицинское освидетельствование не может быть проведено до того, как закончится год после последнего осмотра в больнице или гарнизонной комиссии. Если во время проверки и нового осмотра определяется другая степень годности военной службы, то новое постановление заменяет предыдущее.

Какие документы нужны для нового осмотра

"И военнообязанный, и военнослужащий имеет право пройти новую ВЛК до истечения срока действия постановления. Чем можно обосновать такую потребность? В первую очередь, медицинскими документами, свидетельствующими об ухудшении состояния здоровья по сравнению с прошлым медицинским осмотром", — подчеркнул юрист.

По его словам, нужны следующие документы:

  • медицинские заключения;
  • консультативные заключения;
  • выдержки из эпикризов;
  • стационарные заключения и т.д.

Нужно прикрепить эти документы или один из них к заявлению или рапорту о направлении на медицинское освидетельствование.

Напомним, что незаконно мобилизованные украинцы, имеющие врожденные патологические болезни, могут оспорить решение военно-врачебных комиссий. Для этого существуют два имеющихся варианта.

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