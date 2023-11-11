Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Строк дії висновків ВЛК — юрист розповів про зміни arrow

Строк дії висновків ВЛК — юрист розповів про зміни

11 листопада 2023 00:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Строк дії висновків ВЛК — юрист розповів про зміни
Військовий на прийомі у лікаря. Фото: Армія.Inform
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українці активно цікавляться в мережі питанням терміну дії результатів ВЛК як для військовозобов'язаних, так і для військовослужбовців. Юрист В'ячеслав Антоненко розповів про низку змін, які внесли щодо цього питання в серпні 2023 року.

Про це йдеться на сайті Юристы.UA

Читайте також:

Який строк дії висновку ВЛК для військовозобов'язаних

Антоненко нагадав, що Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, регулюється Положенням № 402 "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

До документа в серпні цьогоріч внесли зміни, які зокрема стосуються й терміну дії висновків ВЛК. Так, тепер у військовозобов'язаних строк дії медичного огляду діє 1 рік.

Таким чином, якщо людина пройшла ВЛК у вересні 2023 року, то до вересня 2024 року її можуть мобілізувати за результатами вересневого медичного огляду, тобто ТЦК та СП можуть не направляти на повторну ВЛК. Виняток — особиста заява про новий огляд у разі погіршення стану здоров'я тощо.

"Натомість, постанова ВЛК про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби, прийнята в облікових цілях, дійсна протягом п’яти років з дня закінчення медичного огляду (як правило, поширено для мирного часу)", — додав юрист.

Який термін дії результатів ВЛК для військовослужбовців

Антоненко зазначив, для військових нічого не змінилось — як до внесення змін, так і після термін дії висновків ВЛК становить 12 місяців з моменту огляду.

За його словами, це не означає, що медичний огляд не може бути проведений до того, як закінчиться рік після останнього огляду у лікарні або гарнізонній комісії. Якщо під час перевірки та нового огляду визначається інший ступінь придатності до військової служби, то нова постанова замінює попередню.

Які документи потрібні для нового огляду

"І військовозобов’язаний, і військовослужбовець має право пройти нову ВЛК до закінчення строку дії постанови. Чим можна обґрунтувати таку потребу? У першу чергу, медичними документами, які свідчать про погіршення стану здоров’я у порівнянні з минулим медичним оглядом", — наголосив юрист.

За його словами, потрібні такі документи:

  • медичні висновки;
  • консультативні висновки;
  • витяги з епікризів;
  • стаціонарні заключення тощо.

Потрібно ці документи чи один із них прикріпити до заяви або рапорту щодо направлення на медичний огляд.

Нагадаємо, що незаконно мобілізовані українці, які мають вроджені патологічні хвороби, можуть оскаржити рішення військово-лікарських комісій. Для цього існують два наявні варіанти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Херсон наш — як минув рік після деокупації - 80x80

Херсон наш — як минув рік після деокупації

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі