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Главная Мобилизация Студент помог другу с поступлением ради отсрочки — приговор суда

Студент помог другу с поступлением ради отсрочки — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 01:03
Студент помог знакомому поступить в колледж ради отсрочки — что решил суд
Военный билет в руке мужчины. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Харькове студент за деньги помог военнообязанному поступить в колледж. Благодаря такой услуге мужчина призывного возраста смог получить отсрочку от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре, который Дергачевский районный суд Харьковской области вынес 3 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в июле прошлого года знакомый попросил фигуранта за денежное вознаграждение помочь ему поступить в колледж технологий и дизайна, а также отменить статус "в розыске" в приложении "Резерв+". Молодой человек согласился и пообещал, что вопрос об обновлении военно-учетных данных тоже решит. Выписку из Единого государственного реестра военнообязанных и резервистов по его заказу за 300 гривен подделал другой человек.

"Было изготовлено электронную копию указанной выписки по соответствующей форме, наложена на электронную копию печать и подписывали от имени соответствующего чиновника ЦНАУ города Харькова", — говорится в приговоре.

8 августа товарища обвиняемого зачислили в учебное заведение. Благодаря этому он получил отсрочку от призыва до 10 ноября, а после подделки выписки в "Резерв+" появилась информация об обновлении данных. Студент за услугу получил четыре тысячи гривен.

Решение суда

Обвиняемый признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Молодого человека приговорили к пяти годам лишения свободы, но заменили реальный срок заключения двумя годами испытательного. Решение суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, РФ должна выплатить миллион гривен защитнику Украины. Соответствующее решение принял суд в Днепре.

Также мы сообщали, что житель Харьковщины оправдывал российскую агрессию. За совершенное он проведет в тюрьме пять лет.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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