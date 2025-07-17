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Головна Мобілізація Студент допоміг другу зі вступом заради відстрочки — вирок суду

Студент допоміг другу зі вступом заради відстрочки — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 01:03
Студент допоміг знайомому вступити в коледж заради відстрочки — що вирішив суд
Військовий квиток у руці чоловіка. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Харкові студент за гроші допоміг військовозобов'язаному вступити в коледж. Завдяки такій послузі чоловік призовного віку зміг отримати відстрочку від мобілізації.

Про це йдеться у вироку, який Дергачівський районний суд Харківської області ухвалив 3 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у липні минулого року знайомий попросив фігуранта за грошову винагороду допомогти йому вступити до коледжу технологій та дизайну, а також скасувати статус "у розшуку" в застосунку "Резерв+". Молодик погодився й пообіцяв, що питання щодо оновлення військово-облікових даних теж вирішить. Витяг із Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних та резервістів на його замовлення за 300 гривень підробила інша людина.

"Було виготовлено електронну копію вказаного витягу за відповідною формою, накладено на електронну копію печатку та підписували від імені відповідної посадової особи ЦНАП міста Харкова", — йдеться у вироку.

8 серпня товариша обвинуваченого зарахували до навчального закладу. Завдяки цьому він отримав відстрочку від призову до 10 листопада, а після підробки витягу в "Резерв+" з'явилася інформація про оновлення даних. Студент за послугу отримав чотири тисячі гривень.

Рішення суду

Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду із прокурором. Молодика засудили до п'яти років позбавлення волі, але замінили реальний термін ув'язнення двома роками іспитового. Рішення суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, РФ має виплатити мільйон гривень захиснику України. Відповідне рішення ухвалив суд у Дніпрі.

Також ми повідомляли, що житель Харківщини виправдовував російську агресію. За вчинене він проведе у в'язниці п'ять років.

суд правосуддя студенти мобілізація військовий квиток судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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