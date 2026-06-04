Студент с инвалидностью: для выезда за границу менять отсрочку не надо

Проверка документов. Фото: ГПСУ

Студенты не имеют права выезжать за границу, даже при условии наличия отсрочки. Но, если у студента установлена даже третья группа инвалидности, он может пересекать государственную границу. Для этого даже не нужно менять вид отсрочки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для студентов

Студенты отечественных высших учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Это право распространяется на весь процесс обучения.

Но отсрочка предоставляется не всем студентам. Для того, чтобы получить отсрочку, нужно учиться на дневной форме, а также не нарушать принцип последовательности получения образования.

Если же студент имеет основания для получения отсрочки по другому основанию, ему нужно сначала отменить отсрочку обучения. Две отсрочки по разным основаниям одновременно не будут приняты в ТЦК.

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Для выезда с инвалидностью менять отсрочку не нужно

К юристам обратился гражданин, который является студентом и имеет отсрочку на обучение. При этом, добавил мужчина, ему недавно установили третью группу инвалидности.

Учитывая то, что отсрочка студента не дает ему права на выезд за границу, гражданин поинтересовался, как ему быть в такой ситуации. В частности, нужно ли менять вид отсрочки для того, чтобы иметь возможность пересекать государственную границу во время действия военного положения.

Юрист Андрей Брилев, комментируя эту ситуацию, объяснил, что менять отсрочку не нужно: "Действительно, отсрочка в связи с обучением не позволяет пересекать государственную границу на основании п. 2-6 Правил пересечения государственной границы. Но! Поскольку Вы имеете инвалидность, Вы можете выехать за пределы страны на основании п. 2-1 Правил № 57. Поэтому нет необходимости менять основания для отсрочки".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что военнообязанный, который осуществляет уход за отцом с пожизненной инвалидностью, имеет право выезжать за границу, но если не находится в розыске.

Гражданин, проживающий вместе с отцом, имеющим инвалидность, может выезжать с ним за границу. Для этого не нужно даже оформлять отсрочку. Но если гражданин находится в розыске ТЦК, его не пропустят на границе.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что в Верховной Раде предлагают запретить забронированным выезд за границу.

Забронированным мужчинам могут запретить выезжать за границу на отдых, пока действует военное положение. Депутаты хотят усилить контроль за теми, кто получает бронь и не возвращается домой, а также ввести ответственность для самих предприятий. Кроме того, под проверки попадут студенты, которые оформили отсрочку, но на самом деле не появляются на парах.