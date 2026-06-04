Студент з інвалідністю: для виїзду за кордон міняти відстрочку не треба

Перевірка документів. Фото: ДПСУ

Студенти не мають права виїжджати за кордон, навіть за умови наявності відстрочки. Але, якщо у студента встановлена навіть третя група інвалідності, він може перетинати державний кордон. Для цього навіть не потрібно змінювати вид відстрочки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для студентів

Студенти вітчизняних вищих навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Це право розповсюджується на увесь процес навчання.

Та відстрочка надається не усім студентам. Для того, аби отримати відстрочку, потрібно навчатися на денній формі, а також не порушувати принцип послідовності здобуття освіти.

Якщо ж студент має підстави для отримання відстрочки з іншої підстави, йому потрібно спочатку скасувати відстрочку навчання. Дві відстрочки з різних підстав одночасно не будуть ухвалені в ТЦК.

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Для виїзду з інвалідністю міняти відстрочку не потрібно

До юристів звернувся громадянин, який є студентом і має відстрочку на навчання. При цьому, додав чоловік, йому нещодавно встановили третю групу інвалідності.

Зважаючи на те, що відстрочка студента не надає йому права на виїзд за кордон, громадянин поцікавився, як йому бути в такій ситуації. Зокрема, чи потрібно змінювати вид відстрочки для того, аби мати можливість перетинати державний кордон під час дії воєнного стану.

Юрист Андрій Брильов, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що змінювати відстрочку не потрібно: "Дійсно, відстрочка у зв'язку з навчанням не дозволяє перетинати державний кордон на підставі п. 2-6 Правил перетинання державного кордону. Але! Оскільки Ви маєте інвалідність, Ви можете виїхати за межи країни на підставі п. 2-1 Правил № 57. Відтак не має потреби змінювати підстави для відстрочки".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що військовозобов’язаний, який здійснює догляд за батьком з довічною інвалідністю, має право виїжджати за кордон, але якщо не перебуває у розшуку.

Громадянин, який проживає разом з батьком, що має інвалідність, може виїжджати з ним за кордон. Для цього непотрібно навіть оформлювати відстрочку. Але якщо громадянин перебуває у розшуку ТЦК, його не пропустять на кордоні.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що у Верховній Раді пропонують заборонити заброньованим виїзд за кордон.

Заброньованим чоловікам можуть заборонити виїжджати за кордон на відпочинок, доки діє воєнний стан. Депутати хочуть посилити контроль за тими, хто отримує бронь і не повертається додому, а також запровадити відповідальність для самих підприємств. Крім того, під перевірки потраплять студенти, які оформили відстрочку, але насправді не з’являються на парах.