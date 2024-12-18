Ветеран АТО получил условный срок за то, что едва не стал уклонистом, но поступил на учебу

Студент и ветеран АТО стал уклонистом — какое решение суда
В Тернопольской области суд вынес приговор студенту, который имел отсрочку от мобилизации до февраля 2025 года. Однако в ТЦК решили, что он уклоняется от призыва.
Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
По информации реестра судебных решений, Залищицкий районный суд Тернопольской области установил, что обвиняемый является ветераном АТО, учится на третьем курсе колледжа, имеет несовершеннолетнего сына и расстался с женой. Он раньше не был судим.
Согласно материалам дела, мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. Получив повестку, он не явился в воинскую часть в указанное время.
Подсудимый признал свою вину, искренне раскаялся и согласился с обвинительными требованиями. Он пояснил, что принимал участие в АТО с сентября 2014 года и получил психологическую травму, которая не дает ему участвовать в боевых действиях.
Суд подтвердил действительность отсрочки обвиняемого до февраля 2025, однако назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с условной отсрочкой и испытательным сроком один год. Дело в том, что подозрение в уклонении от мобилизации было выдвинуто до того, как обвиняемый получил законную отсрочку.
Напомним, в Чернигове местный житель пытался увернуться от военной службы, поскольку у него была сломана ключица. За это суд наказал его.
Ранее мы писали о том, что в июле 2024 г. житель Харькова пообещал знакомому за деньги помочь с обновлением данных в военном билете и оформить отсрочку от мобилизации.
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