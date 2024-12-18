Ветеран АТО получил условный срок за то, что едва не стал уклонистом, но поступил на учебу

Студенты на занятиях. Иллюстративное фото: УНИАН

В Тернопольской области суд вынес приговор студенту, который имел отсрочку от мобилизации до февраля 2025 года. Однако в ТЦК решили, что он уклоняется от призыва.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

По информации реестра судебных решений, Залищицкий районный суд Тернопольской области установил, что обвиняемый является ветераном АТО, учится на третьем курсе колледжа, имеет несовершеннолетнего сына и расстался с женой. Он раньше не был судим.

Согласно материалам дела, мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. Получив повестку, он не явился в воинскую часть в указанное время.

Подсудимый признал свою вину, искренне раскаялся и согласился с обвинительными требованиями. Он пояснил, что принимал участие в АТО с сентября 2014 года и получил психологическую травму, которая не дает ему участвовать в боевых действиях.

Суд подтвердил действительность отсрочки обвиняемого до февраля 2025, однако назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с условной отсрочкой и испытательным сроком один год. Дело в том, что подозрение в уклонении от мобилизации было выдвинуто до того, как обвиняемый получил законную отсрочку.

Напомним, в Чернигове местный житель пытался увернуться от военной службы, поскольку у него была сломана ключица. За это суд наказал его.

Ранее мы писали о том, что в июле 2024 г. житель Харькова пообещал знакомому за деньги помочь с обновлением данных в военном билете и оформить отсрочку от мобилизации.