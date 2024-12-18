Ветеран АТО отримав умовний термін за те, що став ухилянтом, але поступив на навчання

Студенти на заняттях. Ілюстративне фото: УНІАН

У Тернопільській області суд виніс вирок студенту, який мав відстрочку від мобілізації до лютого 2025 року. Проте у ТЦК вирішили, що він ухиляється від призову.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За інформацією реєстру судових рішень, Заліщицький районний суд Тернопільської області встановив, що обвинувачений є ветераном АТО, нині навчається на третьому курсі коледжу, має неповнолітнього сина та розлучився з дружиною. Він раніше не був судимий.

Згідно з матеріалами справи, чоловік пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до служби. Отримавши повістку, він не з'явився до військової частини у зазначений час.

Підсудний визнав свою вину, щиро розкаявся та погодився з обвинувальними вимогами. Він пояснив, що брав участь в АТО з вересня 2014 року та отримав психологічну травму, яка не дозволяє йому брати участь у бойових діях.

Суд підтвердив дійсність відстрочки обвинуваченого до лютого 2025 року, однак призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з умовною відстрочкою та іспитовим строком один рік. Річ у тому, що підозру в ухиленні від мобілізації було висунуто до того, як обвинувачений отримав законну відстрочку.

Нагадаємо, у Чернігові місцевий мешканець намагався ухилитися від військової служби, оскільки в нього була зламана ключиця. За це суд покарав його.

Раніше ми писали про те, що у липні 2024 року житель Харкова пообіцяв знайомому за гроші допомогти з оновленням даних у військовому квитку та оформити відстрочку від мобілізації.