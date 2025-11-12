Мобилизация студентов в ноябре — у кого больше не будет действовать отсрочка

Представители ТЦК в учебном заведении. Фото: Полтавский ОТЦК

В Украине продолжается мобилизация, и в то же время часть студентов может уже в этом месяце потерять право на отсрочку. Хотя обучение на дневной форме обычно защищает от призыва, существует ряд исключений, которые станут актуальными именно в ноябре 2025 года.

Новини.LIVE объяснит нюансы по мобилизации и отсрочке студентов в ноябре.

Кто из студентов имеет право на отсрочку от мобилизации

Студенты дневной формы обучения, которые получают первое высшее образование, имеют право на отсрочку от службы во время военного положения.

Это право действует, если:

обучение является первым и последовательным (то есть после школы или колледжа без перерыва на другое образование);

студент не проходил военную службу и не заканчивал военную кафедру;

отсрочка надлежащим образом оформлена в военкомате или через систему "Резерв+".

Могут ли студентов мобилизовать на время каникул

В период каникул мобилизовать таких лиц не могут. Но существует критический промежуток времени — после получения диплома бакалавра и до зачисления на магистратуру, когда отсрочка временно не действует. Именно в этот момент студенты рискуют получить повестку, если официально еще не восстановили статус.

Кто может потерять отсрочку уже в ноябре

Прежде всего те, кто не продлил отсрочку или не обновил документы в системе "Резерв+" или ТЦК. Кроме того, рискуют потерять отсрочку и студенты заочной и вечерней форм обучения - они не имеют права на бронь.

Также без отсрочки могут остаться лица, которые получают второе или третье образование, даже если это другой уровень (например, после магистратуры студент решил пойти на докторантуру). В риск попадают и те, кто не успел оформить электронное подтверждение или пропустил обновление отсрочки, которое происходит автоматически с 5 ноября.

Если студента отчислили из учебного заведения, то с момента отчисления отсрочка также теряет силу.

Отсрочка через "Резерв+" и ЦПАУ

С ноября система предоставления и продления отсрочек для студентов будет работать в автоматическом режиме. Подтверждение будет доступно в приложении "Резерв+" или через ЦНАП, без личного обращения в ТЦК.

Бумажную справку с мокрой печатью больше не будут требовать - ее заменяет электронный документ или распечатка из "Резерв+".

К постоянным основаниям для автоматического продления входят:

студенты дневной формы, которые соответствуют требованиям закона;

интерны медицинских учреждений;

аспиранты и докторанты, которые учатся непрерывно.

Обновление отсрочек запланировано на 5 ноября 2025 года, одновременно с продлением срока действия военного положения. Сообщение об этом должно было бы появиться в приложении, после чего пользователям предложат обновить документ.

Также в чатботе поддержки "Резерв+" появится раздел с пояснениями, какие именно отсрочки продлены автоматически, а какие нужно обновить вручную.

Как действуют отсрочки для студентов медиков с 1 ноября

Стоит отметить, что в июле 2025 года Верховная Рада приняла закон, который обязывает студентов медицинских и фармацевтических вузов проходить военную подготовку.

После ее завершения они получат статус офицеров запаса и смогут быть призваны даже в период дальнейшего обучения. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года, а специальности и количество призывников будет определять Министерство обороны.

