Мобілізація студентів у листопаді — в кого більше не діятиме відстрочка

В Україні продовжується мобілізація, і водночас частина студентів може вже цього місяця втратити право на відстрочку. Хоча навчання за денною формою зазвичай захищає від призову, існує низка винятків, які стануть актуальними саме у листопаді 2025 року.

Хто зі студентів має право на відстрочку від мобілізації

Студенти денної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту, мають право на відстрочку від служби під час воєнного стану.

Це право діє, якщо:

навчання є першим і послідовним (тобто після школи або коледжу без перерви на іншу освіту);

студент не проходив військову службу і не закінчував військову кафедру;

відстрочка належно оформлена у військкоматі або через систему "Резерв+".

Чи можуть студентів мобілізувати на час канікул

У період канікул мобілізувати таких осіб не можуть. Але існує критичний проміжок часу — після отримання диплому бакалавра і до зарахування на магістратуру, коли відстрочка тимчасово не діє. Саме в цей момент студенти ризикують отримати повістку, якщо офіційно ще не поновили статус.

Хто може втратити відстрочку вже у листопаді

Насамперед ті, хто не продовжив відстрочку або не оновив документи в системі "Резерв+" чи ТЦК. Окрім того, ризикують втратити відстрочку й студенти заочної та вечірньої форм навчання — вони не мають права на бронь.

Також без відстрочки можуть залишитися особи, які здобувають другу або третю освіту, навіть якщо це інший рівень (наприклад, після магістратури студент вирішив піти на докторантуру). До ризику потрапляють й ті, хто не встиг оформити електронне підтвердження або пропустив оновлення відстрочки, що відбувається автоматично з 5 листопада.

Якщо студента відрахували з навчального закладу, то з моменту відрахування відстрочка також втрачає чинність.

Відстрочка через "Резерв+" та ЦНАП

З листопада система надання та продовження відстрочок для студентів працюватиме в автоматичному режимі. Підтвердження буде доступне у застосунку "Резерв+" або через ЦНАП, без особистого звернення до ТЦК.

Паперову довідку з мокрою печаткою більше не вимагатимуть — її замінює електронний документ або роздруківка з "Резерв+".

До постійних підстав для автоматичного продовження входять:

студенти денної форми, які відповідають вимогам закону;

інтерни медичних закладів;

аспіранти та докторанти, які навчаються безперервно.

Оновлення відстрочок заплановано на 5 листопада 2025 року, одночасно з подовженням терміну дії воєнного стану. Повідомлення про це мало б з’явитися в застосунку, після чого користувачам запропонують оновити документ.

Також у чатботі підтримки "Резерв+" з’явиться розділ із поясненнями, які саме відстрочки продовжено автоматично, а які потрібно поновити вручну.

Як діють відстрочки для студентів медиків з 1 листопада

Варто зазначити, що у липні 2025 року Верховна Рада ухвалила закон, який зобов’язує студентів медичних і фармацевтичних вишів проходити військову підготовку.

Після її завершення вони отримають статус офіцерів запасу і зможуть бути призвані навіть у період подальшого навчання. Закон набуде чинності з 1 січня 2026 року, а спеціальності та кількість призовників визначатиме Міністерство оборони.

