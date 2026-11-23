Сотрудники ТЦК и СП общаются со студентами. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Студентам в 25 лет не стоит игнорировать повестку для уточнения данных, даже имея отсрочку в программе "Резерв+", так как это грозит штрафом и розыском. Например, чаще всего это происходит после достижения 25-летнего возраста. В этот момент человек переходит в статус военнообязанного, а ТЦК может проверять факт обучения, соблюдение последовательности образования и наличие давних нарушений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юриста Владислава Дерия.

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Имеет ли право ТЦК вызвать студента по повестке

"С юридической точки зрения явка в ТЦК и СП по надлежащим образом врученной повестке безопасна с точки зрения защиты от принудительной мобилизации, посколькудействующая отсрочка в программе "Резерв+" прямо запрещает ваш призыв, а игнорирование вызова создает риск штрафа и розыска", — отмечает юрист.

Если отсрочка действует, обучение продолжается без нарушения последовательности образования, а в базе данных не фигурирует старый статус "ограниченно годен" без повторного медосмотра, посещение учреждения должно ограничиться обычной сверкой данных и не дает законных оснований для призыва.

Что нужно сделать студенту перед визитом в ТЦК

Накануне визита стоит скачать из "Резерв+" свежий PDF-файл электронного военно-учетного документа с QR-кодом и проверить три позиции:

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дату окончания отсрочки, чтобы убедиться, что она не истекает в ближайшие дни;

отсутствие отметки о нарушении правил воинского учета;

актуальный учетный статус и отсутствие старой записи "ограниченно годен".

"В случае же наличия «красной полосы» о нарушении учета или сомнений относительно записей в ЕДЕБО целесообразно сначала согласовать детали с юристом до момента пересечения порога ТЦК", — предупреждает Владислав Дерий.

Перед самим входом в здание стоит сообщить родным или адвокату точное время прибытия и держать под рукой контакты юридической помощи на случай превышения полномочий должностными лицами. На входе сразу сообщайте, что прибыли по повестке для уточнения данных и у вас есть действующая отсрочка, а также предъявляйте распечатку электронного ВОД с QR-кодом.

"Не отдавайте оригиналы личных документов (паспорт, справку ЕДЕБО) в другие кабинеты без вашего присутствия — предоставляйте копии для приобщения к делу, а оригиналы — только для осмотра", — подчеркивает юрист.

Могут ли заставить студента пройти ВЛК в ТЦК

Если у студента нет прежнего статуса "ограниченно годен", от ВЛК нужно вежливо отказаться со ссылкой на пункт 63 Постановления КМУ № 560. На всякий случай лучше быть готовым подать краткое письменное заявление на имя начальника ТЦК в двух экземплярах и проследить, чтобы на вашем экземпляре поставили штамп о приеме.

Также на прием следует принести оригиналы и копии следующих документов:

паспорт гражданина Украины и РНОКПП;

распечатанный из "Резерв+" или "Дії" электронный ВОД с четким QR-кодом, где зафиксирована действующая отсрочка;

имеющийся бумажный военно-учетный документ (призывной билет, временное удостоверение или военный билет);

справку об обучающемся из ЕДЕБО;

студенческий билет и, по возможности, выписка из приказа о зачислении или переводе на текущий курс;

саму повестку.

Если прийти в назначенный день мешает уважительная причина, студент обязан сообщить об этом ТЦК не позднее чем через три суток с даты вызова. После устранения препятствия на прибытие дается семь календарных дней.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине уже обсуждали возможный пересмотр условий отсрочки от мобилизации для студентов. В то же время в Минобразования уверяли, что никто не будет мешать учиться тем, кто действительно осваивает программу, но с 2025 года за нарушение правил обучения из вузов уже отчислили около 50 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет.

Для сохранения права на отсрочку необходимо соблюдать правила последовательного получения образования и не учиться на заочной или вечерней форме обучения, поэтому таких студентов могут мобилизовать на общих основаниях.