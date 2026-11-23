Працівники ТЦК та СП спілкуються зі студентами. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Студентам у 25 років не варто ігнорувати повістку для уточнення даних, навіть маючи відстрочку в "Резерв+", бо це загрожує штрафом і розшуком. Наприклад, найчастіше це стається після досягнення 25-річного віку. У цей момент людина переходить у статус військовозобов'язаного, а ТЦК може перевіряти дійсність навчання, дотримання послідовності освіти та наявність давніх порушень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення юриста Владислава Дерія.

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Чи має право ТЦК викликати за повісткою студента

"З правової точки зору йти до ТЦК та СП за належним чином врученою повісткою безпечно в частині захисту від примусової мобілізації, оскільки чинна відстрочка в "Резерв+" прямо забороняє ваш призов, а ігнорування виклику створює ризик штрафу та розшуку", — зазначає юрист.

Якщо відстрочка активна, навчання триває без порушення послідовності освіти, а в базі не висить старий статус "обмежено придатний" без повторного медогляду, похід до установи має обмежитися звичайною звіркою даних і не несе законних підстав для призову.

Що треба зробити студенту перед візитом до ТЦК

Напередодні візиту варто завантажити з "Резерв+" свіжий PDF-файл електронного військово-облікового документа з QR-кодом і перевірити три позиції:

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дату закінчення відстрочки, щоб переконатися, що вона не спливає найближчими днями;

відсутність позначки про порушення правил військового обліку;

актуальний обліковий статус та відсутність старого запису "обмежено придатний".

"У разі ж наявності "червоної стрічки" про порушення обліку або сумнівів щодо записів у ЄДЕБО доцільно спочатку узгодити деталі з юристом до моменту перетину порога ТЦК", — застерігає Владислав Дерій.

Перед самим входом до будівлі варто повідомити рідним або адвокату точний час прибуття та тримати під рукою контакти правової допомоги на випадок перевищення повноважень посадовцями. На вході одразу озвучуйте, що прибули за повісткою для уточнення даних і маєте чинну відстрочку, та показуйте роздруківку е-ВОД із QR-кодом.

"Не віддавайте оригінали особистих документів (паспорт, довідку ЄДЕБО) в інші кабінети без вашої присутності — надавайте копії для долучення до справи, а оригінали лише для огляду", — підкреслює юрист.

Чи можуть студента змусити в ТЦК пройти ВЛК

Якщо студент не має старого статусу "обмежено придатний", від ВЛК потрібно ввічливо відмовитися з посиланням на пункт 63 Постанови КМУ № 560. Про всяк випадок краще бути готовим подати коротку письмову заяву на ім'я начальника ТЦК у двох примірниках і простежити, щоб на вашому примірнику поставили штамп про прийняття.

Також на прийом варто принести оригінали й копії таких документів:

паспорт громадянина України та РНОКПП;

роздрукований із "Резерв+" або "Дії" е-ВОД із чітким QR-кодом, де зафіксована чинна відстрочка;

наявний паперовий військово-обліковий документ (приписне, тимчасове посвідчення чи військовий квиток);

довідку про здобувача освіти з ЄДЕБО;

студентський квиток та, за можливості, витяг із наказу про зарахування або переведення на поточний курс;

саму повістку.

Якщо прийти в призначений день заважає поважна причина, студент зобов'язаний повідомити про це ТЦК не пізніше трьох діб від дати виклику. Після того як перешкода зникне, на прибуття дається сім календарних днів.

Раніше Новини.LIVE інформували, що в Україні вже обговорювали можливий перегляд умов відстрочки від мобілізації для студентів. Водночас у Міносвіти запевняли, що ніхто не заважатиме вчитися тим, хто справді опановує програму, але з 2025 року за порушення правил навчання з вишів уже відрахували близько 50 тисяч чоловіків віком від 25 років.

Для збереження права на відстрочку потрібно дотримуватися правил послідовного здобуття освіти та не вчитися на заочній чи вечірній формі навчання, тож таких студентів можуть мобілізувати на загальних підставах.