Отсрочка для студентов с 1 сентября 2026 года: обновится ли сама программа "Резерв+"

Студенты заполняют документы. Фото: Военный институт коммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

С 1 сентября 2026 года обязательного ежесеместрового продления студенческой отсрочки не будет. Военнообязанные автоматически сохранят защиту от призыва, но первокурсникам придется подождать обновления электронных баз, поэтому в некоторых случаях в системе «Резерв+» отсрочка может появиться с задержкой.

Об этом напомнили в Волынском ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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У студентов иногда может не появляться отсрочка в "Резерв+"

С 1 сентября 2026 года украинским студентам не придется массово переоформлять документы для освобождения от мобилизации. Новое правило об обязательном продлении студенческой отсрочки каждый семестр в Украине не вводится.

Если лицо сохраняет законное право на освобождение от призыва, а государственные реестры содержат актуальную информацию о его обучении, статус продлится автоматически. Главное, чтобы в базах были достоверные данные.

Право на освобождение от призыва во время обучения имеют военнообязанные, получающие образование исключительно по дуальной или дневной форме. При этом ключевым требованием закона является строгое соблюдение последовательности уровней образования. Чтобы получить отсрочку, текущая ступень образования должна быть выше той, которую человек уже получил ранее.

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Эта норма распространяется на учащихся учреждений профессионального образования, профессиональных колледжей, а также на студентов высших учебных заведений и аспирантов.

Поступили в университет, но отсрочка в "Резерв+" не появилась

Наличие приказа о зачислении еще не означает мгновенной отсрочки от армии. Сначала учебное заведение должно загрузить информацию о зачислении в ЕДЕБО. Только после обновления этой базы программа "Резерв+" сможет проверить данные и отобразить право на отсрочку.

Перед началом занятий важно самостоятельно проверить правильность указанной формы обучения и актуальность личной информации. Если же произошел технический сбой и приложение не продлило отсрочку автоматически, военнообязанному следует убедиться, передал ли вуз данные в реестр.

При наличии законных оснований и невозможности решить проблему в «Резерв+», документы для оформления отсрочки можно подать лично через любой ЦПАП.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что опекунство над несовершеннолетним ребенком-сиротой дает четкое право на отсрочку, но этот статус не защищает от армии автоматически. Документы необходимо обязательно оформить заранее, чтобы не попасть под призыв. Если же такого опекуна уже принудительно доставили в военкомат без оформленной отсрочки, юристы советуют немедленно потребовать оформления документов и обратиться за правовой помощью для защиты своих прав, чтобы ребенок не остался без защиты.

Некоторые виды отсрочек продлеваются автоматически без лишних походов в ЦПАП, однако технические сбои в государственных базах Пенсионного фонда или социальной защиты могут всё испортить. Например, лицам, ухаживающим за людьми с инвалидностью, придется лично обращаться в ЦНАП, если электронная система не найдет налоговый номер подопечного или ошибочно укажет других родственников, которые якобы могут ухаживать за больным.