Відстрочка студентів з 1 вересня 2026 року: чи оновиться сам Резерв+

Студенти заповнюють документи. Фото: Військовий інститут комунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

З 1 вересня 2026 року обов'язкового щосеместрового поновлення студентської відстрочки не буде. Військовозобов'язані збережуть захист від призову автоматично, але першокурсникам доведеться зачекати на оновлення електронних баз, тому подекуди в Резерв+ відстрочка може з'явитися із затримкою.

Про це нагадали в Волинському ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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В студентів може інколи не з'являтися відстрочка в Резерв+

З настанням 1 вересня 2026 року українським студентам не доведеться масово переоформлювати документи для звільнення від мобілізації. Нового правила про обов'язкове поновлення студентської відстрочки кожного семестру в Україні не запроваджують.

Якщо особа зберігає законне право на звільнення від призову, а державні реєстри містять актуальну інформацію про її навчання, статус подовжиться автоматично. Головне, щоб була достовірних даних у базах.

Право на уникнення призову під час навчання мають військовозобов'язані, які здобувають освіту виключно за дуальною або денною формою. При цьому ключовою вимогою закону є суворе дотримання послідовності рівнів освіти. Щоб отримати захист, поточний ступінь має бути вищим за той, який людина вже здобула раніше.

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Ця норма поширюється на учнів закладів професійної освіти, фахових коледжів, а також на студентів вищих навчальних закладів та аспірантів.

Вступили в університет, але відстрочка у Резерв+ не підтягнулася

Наявність наказу про вступ ще не означає моментальної відстрочки від армії. Спочатку навчальний заклад повинен завантажити інформацію про зарахування до ЄДЕБО. Лише після оновлення цієї бази програма "Резерв+" зможе верифікувати дані та відобразити право на відстрочку.

Перед початком занять важливо самостійно перевірити правильність вказаної форми навчання та актуальність особистої інформації. Якщо ж стався технічний збій і застосунок не подовжив відстрочку автоматично, військовозобов'язаному варто переконатися, чи передав виш дані до реєстру.

За наявності законних підстав та неможливості вирішити проблему в "Резерв+", документи для оформлення відстрочки можна подати фізично через будь-який ЦНАП.

Раніше Новини.LIVE інформували про те, що опіка над неповнолітньою дитиною-сиротою дає чітке право на відстрочку, але цей статус не захищає від армії автоматично. Документи потрібно обов'язково оформити завчасно, щоб не потрапити під призов. Якщо ж такого опікуна вже примусово привезли до військкомату без готової відстрочки, юристи радять негайно вимагати фіксації документів та залучати правову допомогу для захисту своїх прав, щоб дитина не залишилася без захисту.

Деякі види відстрочок продовжуються самі по собі без зайвих походів до ТЦК, однак технічні збої в державних базах Пенсійного фонду чи соцзахисту можуть усе зіпсувати. Наприклад, доглядальникам за людьми з інвалідністю доведеться особисто йти до ЦНАПу, якщо електронна система не підтягне податковий номер підопічного або помилково покаже інших родичів, які нібито можуть доглядати хворого.