Суд назначил военнослужащему наказание за двойное СОЧ

Военнослужащий, задержание военнослужащего. Фото: "Громадське радіо", Генштаб ВСУ

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В Полтавской области судили военнослужащего, который дважды покидал службу без разрешения командования. Мужчину признали виновным в самовольном оставлении воинской части. Ближайшие годы он проведет в тюрьме.

Об этом в субботу, 18 июля, сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, мобилизованный, служивший в одном из подразделений Нацгвардии Украины, в прошлом году отсутствовал на службе с 19 по 24 мая и с 17 июня по 24 сентября. Во время отсутствия в воинской части мужчина не выполнял служебных обязанностей, не предпринимал никаких действий для возвращения на службу и занимался личными делами. В подразделение его оба раза возвращали полицейские.

Решение суда

Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и попросил суд не назначать ему лишение свободы. Судья пришел к выводу, что раскаяние является смягчающим обстоятельством, но повторное совершение преступления — обстоятельство, отягчающее наказание. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. До вступления приговора в силу осужденный будет находиться под стражей.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне сообщал, что в Полтаве военнообязанный подделал документы детей. К таким махинациям он прибег, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Нарушителя оштрафовали.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру писал, что в Стрыйском районе 29-летний верующий уклонился от мобилизации. Суд пришел к выводу, что религиозные убеждения — не повод для уклонения от мобилизации. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.