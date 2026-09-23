Мобилизация во время суда: какие статьи УКУ не дают отсрочки

Мобилизация осужденных. Фото: коллаж Новини.LIVE

Статус обвиняемого в уголовном производстве не дает ему автоматической отсрочки от мобилизации. Юристы объяснили, почему обвиняемых по статье 255 УКУ могут мобилизовать до вынесения окончательного приговора и какую роль в этом играет избранная мера пресечения.

Об этом заявил юрист Евгений Корнийчук, передает Новини.LIVE.

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Судебный процесс не останавливает мобилизацию

Украинское законодательство не содержит общей нормы, которая автоматически запрещает призывать в Вооруженные Силы граждан, чьи уголовные дела рассматриваются в суде. В частности, статус обвиняемого по статье 255 Уголовного кодекса Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией) не является юридическим основанием во избежание мобилизации. Это правило действует при условии, что в отношении фигуранта еще нет обвинительного приговора, официально вступившего в законную силу.

Коррупционные преступления как исключение

Как объясняют юристы, закон четко разграничивает типы правонарушений при определении призывной годности. Часть 2 статьи 4 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" действительно запрещает комплектовать военные формирования лицами, состоящими в статусе обвиняемых на стадии судебного разбирательства.

Однако эта норма обладает узким действием и касается исключительно тяжких и особо тяжких коррупционных уголовных правонарушений. Поскольку статья 255 УКУ не относится к категории коррупционных преступлений, на ее фигурантов этот запрет не распространяется. Соответственно сам факт открытого судебного процесса по этой статье не дает человеку права на освобождение от службы.

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Влияние мер и приговоров на мобилизацию

Ключевым фактором в вопросе призыва подсудимого становится его текущий процессуальный статус, а точнее избранная судом мера пресечения. Правозащитники отмечают, что возможность фактического прохождения военной службы должна полностью согласовываться с судебными ограничениями.

Если фигурант дела находится под домашним арестом, заключением под стражу или имеет другие строгие процессуальные ограничения, мобилизовать его без отдельной юридической оценки невозможно.

Также специалисты обращают внимание на существенную разницу между текущим судебным разбирательством и окончательным приговором. Если уголовное производство завершается обвинительным приговором, вступающим в законную силу, для человека наступают совсем другие правовые последствия.

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