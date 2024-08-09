Судебное преследование нарушителя военного учета - уведомление уклониста

Вручение повестки. Фото: "Поради юриста"

Во время судебного разбирательства дела об уклонении от мобилизации и других нарушений военного учета суд должен обязательно уведомлять ответчика. Уведомления проходят через электронный кабинет, а при его отсутствии — курьером, с помощью телефона или электронной почты.

Об этом говорится в новом законе о мобилизации.

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Суд должен сообщить уклонисту

Территориальный центр комплектования имеет право обратиться в суд, чтобы привлечь военнообязанного гражданина к ответственности за нарушение правил военного учета.

При этом судебная инстанция вынуждена будет сообщать фигуранту дела обо всех этапах его рассмотрения.

Средства уведомления нарушителя военного учета

Прежде всего, отмечается в законе, суд должен немедленно сообщить как ответчику (нарушителю правил военного учета), так и другим участникам дела, в онлайн-формате — отправить повестку в электронный кабинет.

Если же у ответчика нет электронного кабинета, повестка отправляется или информация предоставляется ему традиционными способами.

Это может быть вручение повестки курьером или оповещение по телефону, факсу, электронной почте и т.д.

Напомним, если военнообязанный гражданин игнорирует требования закона об обновлении военно-учетных данных или повестки, ТЦК обращается в полицию. Если полиция не может доставить такого гражданина, тогда ТЦК подает заявление в суд об ограничении управления транспортным средством.

Добавим, что по делу о лишении прав уклониста на управление транспортным средством территориальный центр комплектования должен предоставить в иске в суд все документы. Также он должен подтвердить факт отправки копий этих документов истцу.