Судове переслідування порушника військового обліку - сповіщення ухилянта

Вручення повістки. Фото: "Поради юриста"

Під час судового розгляду справи про ухиляння від мобілізації та інші порушення військового обліку суд має в обов’язковому порядку повідомляти відповідача. Сповіщення відбуваються через електронний кабінет, а за його відсутності — кур’єром, за допомогою телефону чи електронної пошти.

Про це йдеться у новому законі про мобілізацію.

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Суд має повідомити ухилянта

Територіальний центр комплектування має право звернутися до суду, аби притягти військовозобов’язаного громадянина до відповідальності за порушення правил військового обліку.

При цьому судова інстанція змушена буде повідомляти фігуранта справи про всі етапи її розгляду.

Засоби сповіщення порушника військового обліку

Перш за все, зазначається у законі, суд має негайно повідомити як відповідача (порушника правил військового обліку), так і інших учасників справи, в онлайн-форматі — направленням повістки до електронного кабінету.

Якщо ж відповідач не має електронного кабінету, повістка надсилається чи інформація надається йому традиційними способами.

Це може бути вручення повістки кур’єром чи сповіщення через телефон, факс, електронну пошту тощо.

Нагадаємо, якщо військовозобов’язаний громадянин ігнорує вимоги закону щодо оновлення військово-облікових даних чи повістки, ТЦК звертається до поліції. Якщо ж поліція не може доставити такого громадянина, тоді ТЦК подає заяву до суду щодо обмеження керування транспортним засобом.

Додамо, що у справі про позбавлення прав ухилянта на керування транспортним засобом територіальний центр комплектування має надати у позові до суду усі документи. Також він має підтвердити факт надсилання копій цих документів позивачу.