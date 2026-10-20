Очередь из автомобилей на проверку документов на границе. Фото: ГПСУ

Отсутствие данных о прохождении военно-медицинской комиссии в электронном документе не является препятствием для выезда из Украины. Однако статус «исключен из учета» по решению суда требует предоставления дополнительных документов на границе. Адвокат объяснил, какие именно документы следует иметь при себе мужчинам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юриста Юрия Айвазяна.

Реклама

Пробелы в отношении ВЛК и действительность электронного документа

Электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+» имеет такую же юридическую силу, как и бумажный аналог. Поэтому наличие в расширенных данных из реестра "Оберіг" пробелов в графах, касающихся результатов медицинских осмотров, не делает такой документ недействительным.

Как объясняет адвокат Юрий Айвазян, согласно порядку оформления таких документов, установленному постановлением Кабинета Министров № 559, информация о военно-врачебной комиссии вносится только «при наличии».

Соответственно, пустые поля не являются основанием считать документ оформленным с нарушениями или требовать от человека прохождения новой ВЛК исключительно для заполнения этих граф. Для пересечения границы вполне достаточно предъявить пограничникам сгенерированный QR-код в телефоне или его распечатанную версию.

Читайте также:

Почему судебного решения в базе недостаточно для выезда

Запись "Исключение из учета по решению суда" фиксирует лишь сам факт снятия с регистрации, однако не раскрывает законного основания, на которое опирался судья. Пограничники Государственной пограничной службы Украины же руководствуются Правилами пересечения государственной границы (постановление КМУ № 57). Сам по себе электронный статус не позволяет им определить, какое именно положение этих правил разрешает конкретному лицу покинуть территорию государства.

Чтобы избежать отказа на пропускном пункте, юрист Юрий Айвазян настоятельно рекомендует военнообязанным брать с собой полный текст судебного решения.

На документе обязательно должна стоять отметка о вступлении его в законную силу. Так инспекторы смогут установить причину исключения и применённую норму права. Кроме того,стоит взять с собой старый бумажный военно-учетный документ, если в нем указана точная дата и причина снятия с учета. Однако Юрий Айвазян пояснил, что одновременное предъявление двух документов не является обязательным требованием, а скорее дополнительной подстраховкой для доказательства своей правоты.

Риски отказа и право на возвращение

Главный риск получить отказ при пересечении границы кроется исключительно в невозможности документально подтвердить основание для выезда, а не в пробелах, касающихся ВЛК. После детального анализа текста судебного решения можно понять, достаточно ли этих документов для беспрепятственного путешествия, или же необходимо инициировать исправление сведений в государственном реестре.

Что касается возвращения домой, то Конституция Украины четко гарантирует гражданам право в любое время въезжать на территорию государства. Никакие пробелы в базах данных военкоматов или отсутствие медицинских заключений не могут лишить украинца этого права.

Однако следует помнить, что при следующей попытке покинуть страну пограничники вновь будут проверять наличие оснований для выезда в соответствии с правилами, действующими на момент предстоящей поездки.

Новини.LIVE сообщали, что мужчинам, чистые имена которых числятся в базах розыска, при возвращении в Украину грозит немедленная доставка в ближайший ТЦК и принудительная мобилизация, даже если человек планировал пойти на службу добровольцем. Чтобы не попасть по случайному распределению в произвольное подразделение, юристы советуют заранее воспользоваться прямым набором.

В то же время одинокие отцы и мужчины, содержащие троих несовершеннолетних детей, имеют законное право не только на отсрочку, но и на выезд за границу в одиночку, без сопровождения детей. Однако на пункте пропуска пограничники будут требовать ряд документов.