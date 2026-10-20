Черга з автомобілів на перевірку документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Відсутність даних про проходження військово-лікарської комісії в електронному документі не є перешкодою для виїзду з України. Проте статус "виключено з обліку" за рішенням суду вимагає додаткових документів на кордоні. Адвокат пояснив, які саме папери варто мати при собі чоловікам.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення юриста Юрія Айвазяна.

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Прочерки щодо ВЛК та дійсність електронного документа

Електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" має таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог. Тому наявність у розширених даних з реєстру "Оберіг" прочерків у графах, що стосуються результатів медичних оглядів, не робить такий документ недійсним.

Як пояснює адвокат Юрій Айвазян, згідно з порядком оформлення таких документів, яку визначає постанова Кабінету Міністрів № 559, інформація про військово-лікарську комісію вноситься лише "за наявності".

Відповідно, порожні поля не є підставою вважати документ оформленим з порушеннями або вимагати від людини проходження нової ВЛК виключно задля заповнення цих граф. Для перетину кордону цілком достатньо пред'явити прикордонникам згенерований QR-код у телефоні або його роздруковану версію.

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Чому судового рішення в базі замало для виїзду

Запис "Виключення з обліку за рішенням суду" фіксує лише сам факт зняття з реєстрації, проте не розкриває законної підстави, на яку спирався суддя. Прикордонники Державної прикордонної служби України ж натомість керуються Правилами перетинання державного кордону (постанова КМУ № 57). Сам по собі електронний статус не дає їм змоги визначити, яке саме положення цих правил дозволяє конкретній особі покинути територію держави.

Аби уникнути відмови на пропускному пункті, юрист Юрій Айвазян наполегливо рекомендує військовозобов'язаним брати із собою повний текст судового рішення.

На документі обов'язково має стояти відмітка про набрання ним законної сили. Так інспектори зможуть встановити причину виключення та застосовану норму права. Додатково варто взяти з собою старий паперовий військово-обліковий документ, якщо в ньому вказана точна дата та причина зняття з обліку. Але Юрій Айвазян пояснив, що не обов'язкова вимога одночасного пред'явлення двох документів, а скоріше додаткова підстраховка для доведення своєї правоти.

Ризики відмови та право на повернення

Головний ризик отримати відмову в перетині кордону криється виключно в неможливості документально підтвердити підставу для виїзду, а не у прочерках щодо ВЛК. Після детального аналізу тексту судового рішення можна зрозуміти, чи достатньо цих паперів для безперешкодної подорожі, або ж потрібно ініціювати виправлення відомостей у державному реєстрі.

Що стосується повернення додому, то Конституція України чітко гарантує громадянам право в будь-який час в'їжджати на територію держави. Жодні прочерки у базах даних військкоматів чи відсутність медичних висновків не можуть позбавити українця цього права.

Проте слід пам'ятати, що під час наступної спроби покинути країну прикордонники знову перевірятимуть наявність підстав для виїзду за тими правилами, які діятимуть на момент майбутньої подорожі.

Новини.LIVE повідомляли, що чоловікам, які перебувають у базах розшуку, повернення в Україну загрожує негайною доставкою до найближчого ТЦК і примусовою мобілізацією, навіть якщо людина планувала піти на службу добровольцем. Аби не потрапити за сліпим розподілом у випадковий підрозділ, правники радять заздалегідь скористатися прямим рекрутингом.

Водночас самотні батьки та чоловіки, які утримують від трьох неповнолітніх дітей, мають законне право не лише на відстрочку, а й на виїзд за кордон наодинці, без супроводу дітей. Проте на пункті пропуску прикордонники вимагатимуть низку документів.