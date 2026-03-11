Женщина с инвалидностью заключила фиктивный брак с уклонистом — что решил суд

Мужчина рядом с женщиной, которая сидит на кресле колесном. Фото иллюстративное: freepik.com

В Волынской области женщина с инвалидностью вышла замуж за военнообязанного, чтобы тот мог избежать мобилизации и выехать за пределы Украины. Ее приговорили к нескольким годам условного срока.

Об этом говорится в приговоре, который Владимирский городской суд Волынской области принял 2 марта, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурантка, которая является уроженкой села Мельники-Мостище, имеет инвалидность 1-й группы, не может самостоятельно себя обслуживать и нуждается в постоянном постороннем присмотре. В июле прошлого года женщина встретилась с мужчиной призывного возраста в Камне-Каширском и предложила ему за 11 тысяч долларов жениться на ней, а в дальнейшем беспрепятственно выехать в Польшу. Военнообязанный согласился. В начале сентября пара зарегистрировала брак в Центре предоставления административных услуг Ковеля. 22 сентября новоиспеченные супруги обсудили план выезда в Польшу через пункт пропуска "Устилуг". Воплотить замысел нарушители не успели — 23 сентября женщину задержали сотрудники СБУ.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась. Женщина объяснила, что хотела заработать деньги, потому что одинока, проживает с двумя малолетними детьми и находится в сложном материальном положении. По словам подсудимой, с военнообязанным она познакомилась случайно. Суд признал фигурантку виновной, назначил ей пять лет тюрьмы, но заменил реальный срок заключения тремя годами испытательного срока.

Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Волынский апелляционный суд.

