Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Суд вынес женщине с инвалидностью приговор за помощь уклонисту

Суд вынес женщине с инвалидностью приговор за помощь уклонисту

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 00:33
Женщина с инвалидностью заключила фиктивный брак с уклонистом — что решил суд
Мужчина рядом с женщиной, которая сидит на кресле колесном. Фото иллюстративное: freepik.com

В Волынской области женщина с инвалидностью вышла замуж за военнообязанного, чтобы тот мог избежать мобилизации и выехать за пределы Украины. Ее приговорили к нескольким годам условного срока.

Об этом говорится в приговоре, который Владимирский городской суд Волынской области принял 2 марта, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурантка, которая является уроженкой села Мельники-Мостище, имеет инвалидность 1-й группы, не может самостоятельно себя обслуживать и нуждается в постоянном постороннем присмотре. В июле прошлого года женщина встретилась с мужчиной призывного возраста в Камне-Каширском и предложила ему за 11 тысяч долларов жениться на ней, а в дальнейшем беспрепятственно выехать в Польшу. Военнообязанный согласился. В начале сентября пара зарегистрировала брак в Центре предоставления административных услуг Ковеля. 22 сентября новоиспеченные супруги обсудили план выезда в Польшу через пункт пропуска "Устилуг". Воплотить замысел нарушители не успели — 23 сентября женщину задержали сотрудники СБУ.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась. Женщина объяснила, что хотела заработать деньги, потому что одинока, проживает с двумя малолетними детьми и находится в сложном материальном положении. По словам подсудимой, с военнообязанным она познакомилась случайно. Суд признал фигурантку виновной, назначил ей пять лет тюрьмы, но заменил реальный срок заключения тремя годами испытательного срока.

Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Волынский апелляционный суд.

Ранее стало известно, что во Львове стоматолог обещал военнообязанному отсрочку за взятку. Его оштрафовали.

Также мы сообщали, что в суде рассматривают обвинительный акт в отношении Виктора Медведчука. Экс-нардеп организовал схему завладения нефтепроводом.

суд инвалидность мобилизация военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации