Жінка з інвалідністю уклала фіктивний шлюб із ухилянтом — як її покарав суд

Чоловік поруч із жінкою, яка сидить на кріслі колісному. Фото ілюстративне: freepik.com

У Волинській області жінка з інвалідністю уклала фіктивний шлюб із військовозобов'язаним, аби той міг уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Їй уже обрали покарання.

Про це йдеться у вироку, який Володимирський міський суд Волинської області ухвалив 2 березня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурантка, яка є уродженкою села Мельники-Мостище, має інвалідність 1-ї групи, не може самостійно себе обслуговувати та потребує постійного стороннього нагляду. У липні минулого року жінка зустрілася з чоловіком призовного віку в Камені-Каширському та запропонувала йому за 11 тисяч доларів одружитися на ній, а в подальшому безперешкодно виїхати до Польщі. Військовозобов'язаний погодився. На початку вересня пара зареєструвала шлюб у Центрі надання адміністративних послуг Ковеля. 22 вересня новоспечене подружжя обговорило план виїзду до Польщі через пункт пропуску "Устилуг". Утілити задум порушники не встигли — 23 вересня жінку затримали працівники СБУ.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала свою провину та розкаялася. Жінка пояснила, що хотіла заробити гроші, тому що самотня, проживає із двома малолітніми дітьми та перебуває у складному матеріальному становищі. За словами підсудної, із військовозобов'язаним вона познайомилася випадково. Суд визнав фігурантку винною, призначив їй п'ять років в'язниці, але замінив реальний термін ув'язнення трьома роками іспитового строку.

Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Волинський апеляційний суд.

