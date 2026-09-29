Наем на работу лиц с судимостью: законно ли розыск таких лиц

Сотрудники ТЦК и СП. Фото: кадр из видео

Мужчины, осужденные за преступления против национальной безопасности, не подлежат призыву, но часто оказываются в розыске ТЦК. Юристы советуют не спешить платить 8500 гривен штрафа в «Резерв+», чтобы не спровоцировать выдачу новой повестки, а вместо этого законно закрыть дело в связи с истечением срока давности.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Мобилизация осужденных и воинский учет

Украинское законодательство четко запрещает призывать в ряды армии граждан, имеющих непогашенную или неснятую судимость за преступления против основ национальной безопасности. Как отмечает юрист Виталий Дерий, в соответствии с постановлением Кабмина №560 и статьей 39 Закона «О воинской обязанности и военной службе», такие лица не подлежат мобилизации даже без оформления специальной отсрочки.

"Лица, осужденные за преступления против основ национальной безопасности Украины (статьи 109–114-2 Уголовного кодекса), не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации даже без оформленной отсрочки. В то же время такие граждане не исключаются из воинского учета, поэтому остаются в статусе военнообязанных", — сообщил юрист Владислав Дерий.

Автоматизированная система продолжает считать их военнообязанными и генерирует повестки. Чтобы остановить этот процесс, осуждённый должен самостоятельно предоставить копию приговора в ТЦК и проконтролировать, чтобы актуальные данные о привлечении к уголовной ответственности были внесены в электронный реестр "Оберег".

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Ловушка быстрой уплаты штрафа в "Резерв+"

Из-за игнорирования вызовов, о которых человек может даже не догадываться, военкоматы инициируют розыск. Например, мужчина с двухлетним условным сроком по статье 114-1 обнаружил в приложении «Резерв+», что еще с начала мая 2026 года его разыскивает Национальная полиция по обращению ТЦК. Никаких писем по почте он не получал, но теперь этот статус блокирует ему возможность устроиться на работу с официальным бронированием.

Самым быстрым способом решения проблемы будет уплата 8500 гривен штрафа непосредственно в приложении. Теоретически, после транзакции исчезает юридическое основание для административного задержания, и ТЦК должен отправить полиции уведомление об отзыве запроса. Однако юрист Виталий Дерий предостерегает от такого шага. Нюанс в том, что уплата автоматически означает, что лицо полностью признало свою вину в административном правонарушении (ст. 210 или 210-1 КУоАП).

Более того, статус розыска не исчезнет мгновенно даже после банковской транзакции, поскольку военкомат делает это вручную, что иногда затягивается на недели. Поэтому сразу после оплаты ТЦК может выписать новую повестку. Неявка по ней запустит процесс наложения новых штрафов и внесения в розыск по второму кругу уже через неделю.

Как бесплатно снять статус "в розыске"

Законной и безопасной альтернативой является закрытие дела в связи с истечением срока давности. Этот путь позволяет очистить статус без признания вины, доказав отсутствие состава правонарушения. Сделать это можно несколькими способами: подать запрос на исправление данных через службу технической поддержки "Резерв+", отправить заявление о закрытии дела на электронную или обычную почту ТЦК, либо прийти в учреждение лично.

Главным аргументом здесь выступает статья 38 Кодекса об административных правонарушениях. Она определяет, что во время действия военного положения наказать за игнорирование повестки можно не позднее чем через три месяца с момента выявления нарушения, но не позднее года со дня его совершения.

В соответствии со статьей 247 КУоАП, если сроки истекли или же человек доказал, что не получал уведомления от почтальона, то производство не может быть возбуждено, а уже возбужденное должно быть прекращено. Все процедурные действия можно выполнить дистанционно. Кроме того, окончательное решение суда станет безусловным правовым основанием для удаления запроса из баз МВД и полного очищения статуса в "Обереге".

Новини.LIVE сообщали, что заказ справок через госуслуги может неожиданно показать статус "в розыске". Например, мужчина старше 50 лет оформил документ в "Дії", а уже через несколько часов увидел в "Резерв+" розыск через реестр "Оберег" за якобы неявку по повестке. При этом на почте заверили, что никаких повесток ему не доставляли.

Кроме того, юристы напомнили, что смена работы для забронированных работников сопряжена с риском быстрой мобилизации. Бронь не переходит за человеком автоматически, поскольку между увольнением и новым приемом на работу всегда возникает «окно», когда действие отсрочки теряется, даже если на новом месте тоже обещают оформить бронь.