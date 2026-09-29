Бронювання на роботі із судимістю: чи законний розшук таких осіб

Працівники ТЦК та СП. Фото: кадр з відео

Чоловіки, засуджені за злочини проти нацбезпеки, не підлягають призову, але часто опиняються в розшуку ТЦК. Юристи радять не поспішати платити 8500 гривень штрафу в "Резерв+", аби не спровокувати видачу нової повістки, а натомість законно закривати справу через закінчення строків давності.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Мобілізація засуджених та військовий облік

Українське законодавство чітко забороняє призивати до лав армії громадян, які мають непогашену або незняту судимість за злочини проти основ національної безпеки. Як зазначає юрист Віталій Дерій, відповідно до постанови Кабміну №560 та статті 39 Закону "Про військовий обов'язок та військову службу", такі особи не підлягають мобілізації навіть без оформлення спеціальної відстрочки.

"Особи, засуджені за злочини проти основ національної безпеки України (статті 109-114-2 Кримінального кодексу), не підлягають призову на військову службу під час мобілізації навіть, без оформленої відстрочки. Водночас такі громадяни не виключаються з військового обліку, тому залишаються у статусі військовозобов'язаних", — повідомив юрист Владислав Дерій.

Автоматизована система продовжує вважати їх військовозобов'язаними і генерує повістки. Аби зупинити цей процес, засуджений має самостійно принести копію вироку до ТЦК та проконтролювати, щоб актуальні дані про притягнення до кримінальної відповідальності внесли до електронного реєстру "Оберіг".

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Пастка швидкої сплати штрафу в "Резерв+"

Через ігнорування викликів, про які людина може навіть не здогадуватися, військкомати ініціюють розшук. Наприклад, чоловік із дворічним умовним терміном за статтею 114-1 виявив у додатку "Резерв+", що ще з початку травня 2026 року його розшукує Національна поліція за зверненням ТЦК. Жодних листів поштою він не отримував, але тепер цей статус блокує йому можливість влаштуватися на роботу з офіційним бронюванням.

Найшвидшим способом для розв'язання проблеми буде сплата 8500 гривень штрафу безпосередньо в застосунку. Теоретично, після транзакції зникає юридична підстава для адміністративного затримання, і ТЦК має надіслати поліції повідомлення про відкликання запиту. Однак юрист Віталій Дерій застерігає від такого кроку. Нюанс у тому, що сплата автоматично означає, що особа повністю визнала свою провину в адміністративному правопорушенні (ст. 210 або 210-1 КУпАП).

Більше того, статус розшуку не зникне миттєво навіть після банківської транзакції, бо військкомат робить це вручну, що іноді затягується на тижні. Тому одразу після оплати ТЦК може виписати нову повістку. Неявка за нею запустить процес нових штрафів та подання в розшук по другому колу вже за тиждень.

Як безкоштовно скасувати статус у розшуку

Законною та безпечною альтернативою є закриття справи через сплив строків давності. Цей шлях дозволяє очистити статус без визнання провини, довівши відсутність складу правопорушення. Зробити це можна кількома шляхами: подати запит на виправлення даних через техпідтримку "Резерв+", надіслати заяву про закриття справи на електронну чи фізичну пошту ТЦК, або ж прийти до установи особисто.

Головним аргументом тут виступає стаття 38 Кодексу про адміністративні правопорушення. Вона визначає, що під час дії воєнного стану покарати за ігнорування повістки можна не пізніше ніж через три місяці з моменту виявлення порушення, але не пізніше року з дня вчинення.

Відповідно до статті 247 КУпАП, якщо строки минули або ж людина довела, що не отримувала сповіщення від поштаря, то провадження не можуть розпочати, а вже розпочате мусять закрити. Усі процедурні дії можна виконати дистанційно. Окрім того, фінальне рішення суду стане безумовною правовою підставою для вилучення запиту з баз МВС та повного очищення статусу в "Оберегу".

Новини.LIVE повідомляли, що замовлення довідок через держпослуги може несподівано показати статус у розшуку. Наприклад, понад 50-річний чоловік оформив документ у "Дії", а вже за кілька годин побачив у "Резерв+" розшук через реєстр "Оберіг" за нібито неявку по повістці. При цьому на пошті запевнили, що жодних повісток йому не доставляли.

Окрім того, юристи нагадали, що зміна роботи для заброньованих працівників небезпечна швидкою мобілізацією. Бронь не переходить за людиною автоматично, оскільки між звільненням і новим оформленням завжди виникає "вікно", коли дію відстрочки втрачено, навіть якщо на новому місці теж обіцяють заброньовувати.