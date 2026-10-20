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Главная Мобилизация Сухой паек для передовой: как изменилось меню украинских бойцов

Сухой паек для передовой: как изменилось меню украинских бойцов

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20 октября 2026 07:10
Новый сухпаек для ВСУ: что входит в обновленное меню для военных 91-й отдельный противотанковый батальон
Выдача питания в армии. Фото: 91-й отдельный противотанковый батальон

Вооруженные Силы Украины и ДССТ получат новый тип питания для передовой. Набор не заменяет стандартный паек, а является его более сытной альтернативой. Благодаря опросу в «Армия+», разработчики разделили суточное меню на два рациона, добавили шоколад, орехи и возможность подогревать еду без огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Почему изменили меню для бойцов

После масштабного исследования реальных потребностей личного состава, проведенного через платформу "Армия+", чиновники собрали отзывы более 60 тысяч военнослужащих. Именно их практический опыт лег в основу формирования обновленного меню для экстремальных условий.

Новинка не отменяет существующие базовые наборы, а будет поставляться подразделениям ВСУ и Государственной специальной службы транспорта в качестве дополнительного варианта обеспечения в полевых условиях.

Новый формат меню и упаковки

Энергетическая ценность нового набора выросла на 600 килокалорий и теперь достигает 4100 ккал в сутки. Разработчики отказались от формата единого суточного пакета, поэтому теперь питание будет разделено на два отдельных рациона.

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Основные изменения в питании военнослужащих. Фото: Минобороны Украины

Отныне защитники будут получать полноценные готовые блюда, упакованные в современные реторт-пакеты. Для удобства употребления в окопах или засадах в комплект добавили бесполумённые нагреватели, которые позволяют разогреть еду без разведения открытого огня.

Кроме того, рацион обогатили шоколадом, орехами и различными сухофруктами. Чтобы бойцы могли безопасно утолить жажду в полевых условиях, в набор будут добавлять набор специальных таблеток для обеззараживания воды.

Новини.LIVE сообщали, что перед отправкой на базовую подготовку новобранцам следует подтянуть физическую форму и с умом собрать снаряжение. По словам самих инструкторов, грамотно собранный рюкзак с самыми необходимыми вещами очень выручает в первые дни службы и помогает быстрее привыкнуть к армейскому быту и сосредоточиться исключительно на обучении. Бойцам дали советы, что нужно взять с собой на базовую военную подготовку.

Мобилизация творческих людей также не означает, что им придётся забыть о своей профессии, ведь армейским пресс-службам постоянно нужны фотографы, монтажёры, сценаристы или люди с опытом работы перед камерой. Чтобы найти подходящую должность в коммуникационных подразделениях и максимально эффективно применить свой опыт, бойцам советуют заранее составить четкое и понятное резюме.

питание еда армия рацион питания военнослужащие
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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