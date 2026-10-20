Видача харчування у війську. Фото: 91-й окремий протитанковий батальйон

Збройні Сили України та ДССТ отримають новий тип харчування для передової. Набір не замінює стандартний пайок, а є його ситнішою альтернативою. Завдяки опитуванню в "Армія+", розробники розділили добове меню на два раціони, додали шоколад, горіхи та можливість гріти їжу без вогню.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Чому змінили меню для бійців

Після масштабного дослідження реальних потреб особового складу, яке провели через платформу "Армія+", посадовці зібрали відгуки понад 60 тисяч воїнів. Саме їхній практичний досвід ліг в основу формування оновленого меню для екстремальних умов.

Новинка не скасовує наявні базові набори, а постачатиметься підрозділам ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту як додатковий варіант забезпечення на нулі.

Новий формат меню та пакування

Енергетична цінність нового набору зросла на 600 кілокалорій і тепер сягає 4100 ккал на добу. Розробники відмовилися від формату єдиного добового пакунка, тому тепер харчування поділять на два окремі раціони.

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Відтепер захисники отримуватимуть повноцінні готові страви, запаковані у сучасні реторт-пакети. Для зручності споживання в окопах чи засідках до комплекту додали безполуменеві нагрівачі, які дозволяють розігріти їжу без розведення відкритого вогню.

Крім того, раціон збагатили шоколадом, горіхами та різними сухофруктами. Щоб бійці могли безпечно втамувати спрагу в польових умовах, в набір додаватимуть набір спеціальних таблеток для знезараження води.

Новини.LIVE інформували, що перед відправкою на базовий вишкіл новобранцям варто підтягнути фізичну форму та з розумом спакувати спорядження. За словами самих інструкторів, грамотно зібраний рюкзак із найнеобхіднішими речами дуже виручає в перші дні служби й допомагає швидше звикнути до армійського побуту та зосередитися суто на навчанні. Бійцям дали поради, що треба взяти з собою на БЗВП.

Мобілізація творчих людей також не означає, що їм доведеться забути про свою професію, адже армійським пресслужбам постійно потрібні фотографи, монтажери, сценаристи чи люди з досвідом роботи в кадрі. Щоб знайти відповідну посаду в комунікаційних підрозділах і максимально ефективно застосувати свій досвід, бійцям радять завчасно скласти чітке та зрозуміле резюме.