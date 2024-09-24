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Сопровождение человека с инвалидностью за границу — какие документы нужны

24 сентября 2024 21:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выезд из Украины для сопровождения человека с инвалидностью — какие документы нужны
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для того чтобы выехать за границу в качестве сопровождения для человека с инвалидностью, военнообязанный гражданин должен иметь, во-первых, военно-учетный документ с актуальным VIN-кодом. А также он должен документально доказать свою причастность (семейные связи или попечительство) к этому человеку.

Об этом говорится в материале "24 канала".

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Выезд за границу с VIN-кодом

Для пересечения границы Украины в нынешних условиях военного положения и всеобщей мобилизации граждане, имеющие право на выезд за пределы страны, должны иметь при себе военно-учетный документ с актуальным VIN-кодом.

Выезжать за границу можно без отсрочки — в качестве сопровождения для людей с инвалидностью.

Кто может быть сопровождением для людей с инвалидностью

Но в качестве сопровождения может пересекать границу не кто-либо, а родственники, официальные опекуны или попечители. Основание для выезда — факт родственных связей, попечительства или опеки — гражданин должен доказать документально, поэтому при пересечении границы он должен иметь соответствующие документы.

Кроме того, выезжать за границу как опекуны могут и представители организаций, осуществляющих уход за людьми с инвалидностью.

Напомним, мы ранее писали, какое наказание грозит за незаконное пересечение границы.

Также юристы объяснили, можно ли уехать за границу без военно-учетных документов.

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