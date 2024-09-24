Виїзд з України для супроводження людини з інвалідністю - якідокументи треба

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Для того, аби виїхати за кордон у якості супроводу для людини з інвалідністю, військовозобов’язаний громадянин повинен мати, по-перше, військово-обліковий документ з актуальним VIN-кодом. А також він має документально довести свою причетність (родинні зв’язки чи опікунство) до цієї людини.

Про це йдеться у матеріалі "24 каналу".

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Виїзд за кордон з VIN-кодом

Для перетину кордону України в нинішніх умовах воєнного стану та загальної мобілізації громадяни, які мають право на виїзд за межі країни, повинні мати при собі військово-обліковий документ з актуальним VIN-кодом.

Виїжджати за кордон можна без відстрочки — у якості супроводу для людей з інвалідністю.

Хто може бути супроводом для людей з інвалідністю

Та в якості супроводу може перетинати кордон не будь-хто, а родичі, офіційні опікуни чи піклувальники. Підставу для виїзду — факт родинних зв’язків, піклування чи опіки — громадянин має довести документально, тож під час перетину кордону він повинен мати при собі відповідні документи.

Крім того, виїжджати за кордон як опікуни можуть і представники організацій, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю.

Нагадаємо, ми раніше писали, яке покарання загрожує за незаконний перетин кордону.

Також юристи пояснили, чи можна виїхати за кордон без військово-облікових документів.