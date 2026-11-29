Свидетель Иеговы молится, молоток судьи. Фото иллюстративное: jw.org, depositphotos.com/коллаж Новини.LIVE

В Полтавской области свидетель Иеговы уклонился от призыва на военную службу. У мужчины не было проблем со здоровьем, но он не захотел поступать на военную службу, потому что считал, что это противоречит его религиозным убеждениям. Суд назначил ему испытательный срок.

Об этом со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным следствия, военнообязанный прошел ВВК — медкомиссия признала его пригодным. В октябре 2024 года и в мае прошлого года мужчина отказался получать повестки и не явился в ТЦК, откуда должен был отправиться на службу.

Решение суда

Дело 11 ноября текущего года рассмотрел Пирятинский районный суд Полтавской области. Обвиняемый свою вину не признал. Мужчина заявил, что является свидетелем Иеговы, в 2015 году принял крещение, поэтому не может проходить военную службу и просил заменить ее альтернативной.

Нарушителя приговорили к трем годам тюрьмы, но заменили реальный срок заключения на два года условного. В течение этого срока осужденный должен периодически являться в орган пробации (пробация — система надзорных и социально-воспитательных мер для осужденных без лишения последних свободы, — Ред.) и сообщать, если изменит место жительства, работы или учебы.

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"Действующее законодательство не предусматривает замены военной службы по призыву во время мобилизации на альтернативную... Российское вторжение в Украину является весомой причиной для выполнения воинского долга всеми гражданами Украины, в том числе и свидетелями Иеговы", — подчеркнули в региональном ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщал, что харьковчанин призывал людей к сопротивлению сотрудникам ТЦК. Мужчине грозило пять лет тюрьмы, но наказание заменили на менее строгое. Нарушителю назначили испытательный срок.

Также мы писали, что житель Полтавской области воспользовался поддельной справкой об инвалидности своей матери. Мужчина надеялся, что благодаря поддельной документации сможет получить отсрочку и избежать призыва. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.