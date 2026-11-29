Свідок Єгови молиться, суддівський молоток. Фото ілюстративне: jw.org, depositphotos.com/колаж Новини.LIVE

На Полтавщині свідок Єгови ухилився від призову на військову службу. Чоловік не мав проблем зі здоров'ям, але не схотів долучатися до війська, тому що вважав, що це суперечить його релігійним переконанням. Суд призначив йому іспитовий строк.

Про це з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

За даними слідства, військовозобов'язаний пройшов ВЛК — медкомісія визнала його придатним. У жовтні 2024 року та у травні минулого року чоловік відмовився отримувати повістки та не прибув до ТЦК, звідки мав відправитися до службу.

Рішення суду

Справу 11 листопада поточного року розглянув Пирятинський районний суд Полтавської області. Обвинувачений свою провину не визнав. Чоловік заявив, що є свідком Єгови, у 2015 році охрестився, тому не може проходити військову службу та просив замінити її на альтернативну.

Порушника засудили до трьох років в'язниці, але замінили реальний термін ув'язнення двома роками іспитового. Упродовж цього терміну засуджений має періодично приходити до органу пробації (пробація — система наглядових та соціально-виховних заходів для засуджених без позбавлення останніх волі, — Ред.) та повідомляти, якщо змінить місце проживання, роботи або навчання.

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"Чинне законодавство не передбачає заміни військової служби за призовом під час мобілізації на альтернативну... Російський напад на Україну є вагомою причиною виконання військового обов'язку всіма громадянами України, зокрема й свідками Єгови", — наголосили в регіональному ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП повідомляв, що харків'янин закликав людей до спротиву працівникам ТЦК. Чоловік міг провести п'ять років у в'язниці, але покарання замінили менш суворим. Порушнику призначили іспитовий строк.

Також ми писали, що житель Полтавщини скористався підробленою довідкою про інвалідність своєї матері. Чоловік сподівався, що завдяки фальшивій документації зможе отримати відстрочку та уникнути призову. Упродовж року він перебуватиме на іспитовому строку.