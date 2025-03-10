Как суд наказал свидетеля Иеговы за уклонение от мобилизации

Здание Стрыйского горрайонного суда Львовской области. Фото: stm.lv.court.gov.ua

Во Львовской области военнообязанный не захотел получать боевую повестку. Свое нежелание служить он объяснил религиозными убеждениями.

Об этом говорится в приговоре, который Стрыйский горрайонный суд Львовской области вынес 4 марта.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в апреле 2024 года житель Львовщины прошел ВВК, которая признала его пригодным к военной службе. После этого военнообязанному хотели вручить боевую повестку на отправку в воинскую часть, однако подписывать этот документ он отказался, а на следующий день в ТЦК и СП не явился.

Решение суда

Во время судебного заседания фигурант свою вину не признал. Мужчина заявил, что пришел в ТЦК и СП добровольно, чтобы обновить свои военно-учетные данные, объяснял, что является свидетелем Иеговы, предоставлял соответствующие справки и просил, чтобы ему разрешили пройти в армии невоенную службу, однако ответ на свое заявление не получил. В то же время мужчина признал, что представители ТЦК и СП предлагали ему работу с документами, для выполнения которой не нужно носить оружие, однако такое предложение он отклонил, заявив, что его "религиозные убеждения несовместимы с любой военной службой".

Суд признал нарушителя виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения права. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Одесской области мужчина уклонился от воинского учета. Нарушителя объявили в розыск, задержали и оштрафовали.

Также мы сообщали, что в Харькове судили мужчину, который избил своего знакомого. Нарушителя обязали к уплате штрафа.