Як суд покарав свідка Єгови за ухилення від мобілізації

Будівля Стрийського міськрайонного суду Львівської області. Фото: stm.lv.court.gov.ua

У Львівській області військовозобов'язаний не схотів отримувати бойову повістку. Своє небажання служити він пояснив релігійними переконаннями.

Про це йдеться у вироку, який Стрийський міськрайонний суд Львівської області ухвалив 4 березня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у квітні 2024 року житель Львівщини пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього військовозобов'язаному хотіли вручити бойову повістку на відправку до військової частини, однак підписувати цей документ він відмовився, а наступного дня до ТЦК та СП не з'явився.

Рішення суду

Під час судового засідання фігурант свою провину не визнав. Чоловік заявив, що прийшов до ТЦК та СП добровільно, щоб оновити свої військово-облікові дані, пояснював, що є свідком Єгови, надавав відповідні довідки та просив, щоб йому дозволили пройти в армії невійськову службу, однак відповідь на свою заяву не отримав. Водночас чоловік визнав, що представники ТЦК та СП пропонували йому роботу з документами, для виконання якої непотрібно носити зброю, однак таку пропозицію він відхилив, заявивши, що його "релігійні переконання несумісні з будь-якою військовою службою".

Суд визнав порушника винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення права. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік ухилився від військового обліку. Порушника оголосили в розшук, затримали й оштрафували.

Також ми повідомляли, що в Харкові судили чоловіка, який побив свого знайомого. Порушник зобов'язали до сплати штрафу.