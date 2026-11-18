Штамповка документов. Фото иллюстративное: ГПСУ

Родственники военнопленных не могут претендовать на отсрочку от мобилизации. Даже если подтверждено, что боец ВСУ находится в плену, его сводный брат не сможет оформить отсрочку. Закон защищает исключительно семьи тех, кто погиб или официально пропал без вести.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Могут ли дать отсрочку из-за брата, находящегося в плену у РФ

Юрист Валерий Дерий на примере конкретного случая объяснил, почему неполнородный брат пленного "Азовца", которому так называемый суд "ДНР" вынес незаконный приговор к 24 годам лишения свободы, не имеет права на отсрочку.

Территориальные центры комплектования (ТЦК и СП) трактуют статью 23 закона о мобилизации максимально буквально.

Отсрочка гарантируется военнообязанным лишь в двух четко определенных случаях, касающихся судьбы родственника-военнослужащего:

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когда близкий родственник погиб на фронте;

когда защитник официально получил статус пропавшего без вести во время боевых действий.

Если же боец попадает в плен, то его местонахождение известно. Если Национальное информационное бюро (НИБ) и Международный комитет Красного Креста подтверждают, что человека удерживает враг, он получает статус «военнопленного».

Юридически плен не приравнивается к исчезновению без вести. Поэтому ТЦК автоматически отказывает в отсрочке родственникам таких бойцов. Право не служить получают только сами военные после возвращения из вражеского плена домой.

Что изменил закон о неполнокровных родственниках

Ранее в Украине существовал пробел, из-за которого сводные братья и сестры не могли получить отсрочку даже в случае гибели родственника. В августе 2024 года Верховная Рада исправила эту несправедливость, приняв законопроект №11391.

То есть сама степень родства "неполнородный брат по отцу" теперь соответствует требованиям ТЦК для предоставления отсрочки. Но в истории с пленным сводным братом препятствием является именно статус бойца: он жив и находится в плену. Поскольку факт его смерти или исчезновения без вести не подтвержден, норма о сводных братьях в этом случае не сработает.

Новини.LIVE сообщали, что получить отсрочку в Украине можно двумя разными способами, которые отличаются как сроками, так и правилами оформления. Отсрочку дают по личным обстоятельствам, таким как состояние здоровья или наличие детей, тогда как бронирование доступно только работникам критически важных компаний.

Большинство таких отсрочек продлевается автоматически без посещения ТЦК и сбора новых справок, если информация о человеке уже внесена в государственные реестры. Если же статус вдруг не обновился, это обычно свидетельствует об обычном техническом сбое.

Когда же право на отсрочку исчезает, например, из-за смерти родственника, нуждавшегося в уходе, закон не расценивает это как нарушение правил учета. Государство не устанавливает никаких сроков, по истечении которых бывшего ухаживающего автоматически объявят в розыск или оштрафуют только из-за изменения семейных обстоятельств.