Штампування документів. Фото ілюстративне: ДПСУ

Родичі військовополонених не можуть мати права на відстрочку від мобілізації. Навіть якщо підтверджено, що боєць ЗСУ перебуває в полоні, його зведений брат не зможе оформити відстрочку. Закон захищає виключно сім'ї тих, хто загинув або офіційно зник безвісти.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Чи можуть дати відстрочку через брата в полоні РФ

Юрист Валерій Дерій на прикладі конкретного кейсу пояснив, чому неповнорідний брат полоненого "Азовця", якому так званий суд "ДНР" виніс незаконний вирок на 24 роки, не має права на відстрочку.

Територіальні центри комплектування (ТЦК та СП) трактують статтю 23 закону про мобілізацію максимально буквально.

Відстрочка гарантується військовозобов'язаним лише у двох чітко визначених випадках щодо долі родича-воїна:

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коли близький родич загинув на фронті;

коли захисник офіційно отримав статус зниклого безвісти під час бойових дій.

Якщо ж боєць потрапляє в полон, то його місцеперебування відоме. Якщо Національне інформаційне бюро (НІБ) та Міжнародний комітет Червоного Хреста підтверджують, що людину утримує ворог, вона отримує статус "військовополонений".

Юридично полон не прирівнюється до зникнення безвісти. Тому ТЦК автоматично відмовляє у відстрочці родичам таких бійців. Право не служити отримують лише самі військові після повернення з ворожого полону додому.

Що змінив закон про неповнорідних родичів

Раніше в Україні була проґалина, через яку зведені брати та сестри не могли отримати відстрочку навіть у разі загибелі родича. У серпні 2024 року Верховна Рада виправила цю несправедливість, ухваливши законопроєкт №11391.

Тобто сам ступінь спорідненості "неповнорідний брат по батькові" тепер підходить під вимоги ТЦК для надання відстрочці. Але в історії з полоненим зведеним братом перепоною є саме статус бійця: він живий і перебуває в полоні. Оскільки факт його смерті або зникнення безвісти не підтверджений, норма про неповнорідних братів у цьому випадку не спрацює.

Новини.LIVE повідомляли, що отримати відстрочку в Україні можна двома різними способами, які відрізняються і строками, і правилами оформлення. Відстрочку дають через особисті обставини, як-от стан здоров'я чи наявність дітей, тоді як бронювання доступне лише працівникам критично важливих компаній.

Більшість таких відстрочок продовжується автоматично без походів до ТЦК та збору нових довідок, якщо інформація про людину вже внесена до державних реєстрів. Якщо ж статус раптом не оновився, це зазвичай свідчить про звичайний технічний збій.

Коли ж право на відстрочку зникає, наприклад, через смерть родича, який потребував догляду, закон не розцінює це як порушення правил обліку. Держава не встановлює жодних термінів, після яких колишнього доглядальника автоматично оголосять у розшук або оштрафують лише через зміну сімейних обставин.