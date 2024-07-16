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Срок действия отсрочки — четыре требования закона

16 июля 2024 13:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации, говорящая закон о сроке действия отсрочки
Оформление отсрочки от мобилизации. Фото: Винницкий областной ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине далеко не все граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации, получают ее до конца войны. Обычно она не превышает 12-месячного срока.

Об этом говорится в законе о мобилизации.

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Часть украинских военнообязанных граждан согласно действующему законодательству имеет право на отсрочку от мобилизации.

Отсрочка не бессрочна, в зависимости от причин предоставления она имеет конкретные сроки.

Четыре срока отсрочки

Для военнообязанных предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период отсрочка не может превышать 12 месяцев.

Военнообязанные из других предприятий, учреждений и организаций могут получить отсрочку на срок действия контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований.

Это касается и военнообязанных специализированных учреждений ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина.

А вот военнообязанные граждане, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления и работающие или проходящие службу в Государственной уголовно-исполнительной службе получают отсрочку на весь срок проведения мобилизации.

Напомним, адвокат Юрий Айвазян предупредил, что военнообязанные, имеющие бронирование от мобилизации, все же могут получить повестку от ТЦК. Это может произойти даже на следующий день по истечении срока отсрочки, если гражданин не оформит ее продление.

Также мы писали, что в ТЦК объяснили, чтобы получить отсрочку от мобилизации гражданину необходимо предоставить соответствующий пакет документов.

Добавим, что в Минобороны рассказали, когда в приложении "Резерв+" появится автоматическая отсрочка.

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