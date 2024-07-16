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Термін дії відстрочки — чотири вимоги закону

16 липня 2024 13:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації, що говорить закон про термін дії відстрочки
Оформлення відстрочки від мобілізації. Фото: Вінницький обласний ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні далеко не усі громадяни, які мають право на відстрочку від мобілізації, отримують її до кінця війни. Зазвичай вона не перевищує 12-місячного терміну.

Про це йдеться в законі про мобілізацію.

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Відстрочка не безкінечна

Частина українських військовозобов’язаних громадян, згідно із чинним законодавством, має право на відстрочку від мобілізації.

Відстрочка не є безстроковою, залежно від причин надання вона має конкретні терміни.

Чотири терміни відстрочки

Для військовозобов'язаних підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період відстрочка не може перевищувати 12 місяців.

Військовозобов'язані ж із інших підприємств, установ та організацій можуть отримати відстрочку на строк дії контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань.

Це ж стосується і військовозобов'язаних спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна.

А от військовозобов’язані громадяни, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, та такі, що працюють або проходять службу в Державній кримінально-виконавчій службі, отримують відстрочку на увесь строк проведення мобілізації.

Нагадаємо, адвокат Юрій Айвазян попередив, що військовозобов’язані, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від ТЦК. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.

Також ми писали, що в ТЦК пояснили, щоб отримати відстрочку від мобілізації, громадянину необхідно надати відповідний пакет документів.

Додамо, що в Міноборони розповіли, коли в додатку "Резерв+" з'явиться автоматична відстрочка.

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