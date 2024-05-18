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Срок прохождения ВВК — как понять, что ТЦК действует по закону

18 мая 2024 02:10
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Как проходить ВВК – срок, определяющий закон
Прохождение ВВК. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

После обновления данных в ТЦК военнообязанных мужчин направляют на прохождение ВВК. Особенно тех, кому следует изменить статус ограниченно пригодного на другой. Есть зафиксированные адвокатами случаи, когда комиссия манипулирует мужчинами и действует не по букве закона.

Какой срок предоставляется мужчине на прохождение ВВК, что с собой нужно взять и как действовать, Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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Прохождение ВВК

"Новый закон предусматривает, что есть срок прохождения ВВК — четыре дня. И этот срок может быть увеличен при необходимости — по заявлению лица или обращению должностного лица. В данном случае мы должны понимать, что когда человек проходит ВВК, то у нас врачи не экстрасенсы. Каждый врач имеет специальность, и у них есть полномочия осматривать личность и установить состояние здоровья и пригодность или непригодность на основании медицинских показателей", — сказала юрист.

Однако она отмечает, что у каждого свой организм, и если у вас специфические проявления болезни, которые ВВК трудно будет определить при осмотре, лучше взять с собой все медицинские документы. Тогда врач сможет оценить динамику вашего заболевания или же направить вас к профильному врачу на дополнительное обследование.

юрист Надежда Шуляк
Юристка Надежда Шуляк. Фото:  Новини.LIVE

"Причем я обращаю внимание, что нужно взять оригинал и лучше снять копии медицинских документов. Лучше показать определенную ситуацию в динамике, чтобы у окулиста или хирурга не возникало впечатление, что человек сломал ногу при входе в ТЦК или ослеп непосредственно после получения повестки", — добавила юрист.

Также она отмечает, что на ее практике были случаи, когда мужчины обращались к адвокатам, ведь во время прохождения ВВК врачи не обращали внимание на жалобы военнообязанного.

"В таком случае сразу пишем заявление на главу ТЦК или органа, в который вы подаете документы, и указываем четкий перечень медицинских документов, которые вы просите учесть при определении степени пригодности к военной службе. Чтобы потом не было вопросов, что он не предоставил документы, что он сам добровольно пришел", — подытожила юрист.

Напомним, член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что ТЦК будут вызывать военнообязанных, которые обновили данные через электронный кабинет, на время. Это позволит призывникам пройти ВВК без очередей.

война
болезнь
мобилизация
ВВК
ТЦК и СП

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