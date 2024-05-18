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Термін проходження ВЛК — як зрозуміти, що ТЦК діє за законом

18 травня 2024 02:10
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Як проходити ВЛК - термін, який визначає закон
Проходження ВЛК. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Після оновлення даних в ТЦК військовозобов'язаних чоловіків направляють на проходження ВЛК. Особливо тих, кому треба змінити статус обмежено придатного на інший. Є зафіксовані адвокатами випадки, коли комісія маніпулює чоловіками і діє не за буквою закону. 

Який термін надається чоловіку на проходження ВЛК, що з собою треба взяти і як діяти, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк. 

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Проходження ВЛК 

"Новий закон передбачає, що є строк проходження ВЛК — чотири дні. І цей строк може бути збільшений за потреби — за заявою особи або зверненням посадової особи. В цьому випадку ми повинні розуміти, що коли людина проходить ВЛК, то в  нас лікарі не екстрасенси. Кожен лікар має спеціальність, і вони мають повноваження оглядати особу і встановити стан здоров'я і придатність чи непридатність на підставі медичних показників", — сказала юристка. 

Однак вона наголошує, що в кожного свій організм, і якщо у вас специфічні прояви хвороби, які на ВЛК важко буде визначити при огляді, краще взяти з собою всі медичні документи. Тоді лікар зможе оцінити динаміку вашого захворювання або ж направити вас до профільного лікаря на додаткове обстеження.

юристка Надежда Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Причому я звертаю увагу, що треба взяти оригінал і краще зняти копії медичних документів. Краще показати певну ситуацію в динаміці, щоб в  окуліста чи хірурга не виникало враження, що людина зламала ногу при вході до ТЦК або осліпла безпосередньо після отримання повістки", — додала юристка. 

Також вона наголошує на тому, що на її практиці були випадки, коли чоловіки зверталися до адвокатів, адже під час проходження ВЛК лікарі не звертали увагу на скарги військовозобов’язаного. 

"В такому випадку одразу пишемо заяву на голову ТЦК або органу, до якого ви подаєте документи, і зазначаємо чіткий перелік медичних документів, які ви просите врахувати при визначенні ступеня придатності до військової служби. Щоб потім не було питань, що він не надав документи, що він сам добровільно прийшов", — підсумувала юристка.

Нагадаємо, член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що ТЦК викликатимуть військовозобов'язаних, які оновили дані через електронний кабінет, на певний час. Це дозволить призовникам пройти ВЛК без черг.

війна
хвороба
мобілізація
ВЛК
ТЦК та СП

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