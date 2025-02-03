Ограниченно годные возможно смогут пройти ВВК до лета, если примут соответствующий законопроект

Прохождение ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

Народные депутаты предлагают установить новый крайний срок для повторного прохождения военно-врачебной комиссии, и закрепить его в законодательстве. Это касается граждан Украины, которые признаны ограниченно годными к военной службе.

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Украины.

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Согласно поданному законопроекту, новым крайним сроком повторного прохождения военно-врачебной комиссии ограниченно годными к военной службе гражданами Украины предлагается установить 5 июня 2025 года.

Соответствующий законопроект, который предусматривает изменения в "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", находится на стадии подготовки к рассмотрению.

Согласно проекту, военнообязанные, признанные ограниченно годными, обязуются самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и получить направление на прохождение медицинского осмотра в военно-врачебной комиссии.

Уклонение от выполнения или несвоевременное выполнение этой нормы будет расцениваться как административное правонарушение, напоминают в Минобороны.

В Минобороны напомнили, что действующее законодательство устанавливает крайний срок для повторного прохождения медосмотра ограниченно годными к военной службе гражданами Украины — 4 февраля. Однако пока только 25% от этой категории граждан выполнили это требование.

Напомним, недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает наказание для ВВК и ТЦК за принудительную мобилизацию военнообязанных.

Также недавно в приложении Резерв+ появилась функция электронной генерации направлений на ВВК.