Обмежено придатні можливо зможуть пройти ВЛК до літа, якщо приймуть відповідний законопроєкт

Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

Народні депутати пропонують встановити новий крайній строк для повторного проходження військово-лікарської комісії, та закріпити його в законодавстві. Це стосується громадян України, які визнані обмежено придатними до військової служби.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони України.

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Згідно із поданим законопроєктом, новим крайнім терміном повторного проходження військово-лікарської комісії обмежено придатними до військової служби громадянами України пропонується встановити 5 червня 2025 року.

Відповідний законопроєкт, який передбачає зміни до "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", знаходиться на стадії підготовки до розгляду.

Згідно з проєктом, військовозобов'язані, визнані обмежено придатними, зобов'язуються самостійно звернутися до територіального центру комплектування та отримати направлення на проходження медичного огляду у війсково-лікарській комісії.

Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання цієї норми буде розцінюватися як адміністративне правопорушення, нагадують у Міноборони.

У Міноборони нагадали, що чинне законодавство встановлює крайній строк для повторного проходження медогляду обмежено придатними до військової служби громадянами України – 4 лютого. Проте наразі лише 25% від цієї категорії громадян виконали цю вимогу.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає покарання для ВЛК та ТЦК за примусову мобілізацію військовозобов'язаних.

Також нещодавно у застосунку Резерв+ з'явилася функція електронної генерації направлень на ВЛК.