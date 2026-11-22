Командующий Сухопутными войсками ВСУ Святослав Заиц. Фото: facebook.com/20armycorps

Командующий Сухопутными войсками ВСУ бригадный генерал Святослав Заиц заявил, что мобилизация — это бремя, но необходимость. По его мнению, на данный момент приоритетом является повышение качества подготовки военнослужащих.

Об этом со ссылкой на заявление главы Сухопутных войск во время "Сержантского форума" сообщает Новини.LIVE.

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Почему мобилизация — это бремя

Святослав Заиц отметил, что доставка людей в ТЦК и СП — не самая приятная работа, которую негативно освещают в информационном пространстве. В то же время без этого не было бы возможности ни выполнять задачи, ни вообще существовать.

"Что касается мобилизации... Это такое большое бремя, которое сейчас лежит на Сухопутных войсках. Это совместная работа с Национальной полицией по доставке людей", — сказал бригадный генерал.

Подготовка военных

Командующий Сухопутными войсками ВСУ подчеркнул, что основной задачей является подготовка бойцов. Речь идет о базовой военной подготовке, профессиональной подготовке, адаптации в районе выполнения задач. По словам Святослава Заица, чтобы уберечь солдат, нужно правильно их использовать.

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