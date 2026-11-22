Командувач Сухопутних військ ЗСУ Святослава Заїць. Фото: facebook.com/20armycorps

Командувач Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Святослав Заїць заявив, що мобілізація — це тягар, але необхідність. На його думку, наразі у пріоритеті підвищити якість підготовки військовослужбовців.

Про це з посиланням на заяву очільника Сухопутних військ під час "Сержантського форуму" передає Новини.LIVE.

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Чому мобілізація — тягар

Святослав Заїць зазначив, що доставлення людей до ТЦК та СП — не найкраща робота, яку негативно висвітлюють в інформаційному просторі. Водночас без цього не було б можливості ані виконувати завдання, ані взагалі існувати.

"Щодо мобілізації... Це такий великий тягар, який зараз лежить на Сухопутних військах. Це спільна робота з Національною поліцією щодо доставки людей", — сказав бригадний генерал.

Підготовка військових

Командувач Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що основним завданням є підготовка бійців. Йдеться про базову військову підготовку, фахову підготовку, адаптацію в районі виконання завдань. За словами Святослава Зайця, аби вберегти солдатів, треба їх правильно застосовувати.

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