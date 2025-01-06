ВВК для временно непригодного — кому надо проходить

Временно непригодный на ВВК. Фото: УНИАН

Временно непригодный военнообязанный гражданин, который был забронирован, должен сначала продлить бронирование. А после этого можно идти в ТЦК и решать вопрос с военно-врачебной комиссией, которую гражданин должен был пройти для уточнения отношения к военной службе.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Вячеслав Кирда.

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К юристам обратился гражданин, который ранее получил статус "временно непригодный", а затем получил бронирование от мобилизации.

Гражданин поинтересовался, надо ли ему проходить военно-врачебную комиссию в определенный ранее срок, если у него есть актуальное бронирование.

Что сначала — бронирование или ВВК

Юрист Владислав Кирда отметил, отвечая на вопрос гражданина, что в его ситуации стоит прежде всего обращать внимание на факт бронирования.

"На мой взгляд, вам нужно дождаться, чтобы вас забронировали еще раз, а дальше — решать вопрос с ТЦК", — подчеркнул юрист.

Кирда заверил, что в такой ситуации проблем с мобилизацией у гражданина не будет.

Напомним, мы ранее писали о том, нужна ли ВВК для продления бронирования.

Также мы сообщали о военно-врачебной комиссии для ограниченно годных.