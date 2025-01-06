ВЛК для тимчасово непридатного — кому треба проходити

Тимчасово непридатний з бронею — чи треба йти на ВЛК
Тимчасово непридатний військовозобов’язаний громадянин, який був заброньований, повинен спочатку продовжити бронювання. А після цього можна іти до ТЦК і вирішувати питання з військово-лікарською комісією, яку громадянин мав пройти для уточнення приналежності до військової служби.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист В’ячеслав Кирда.
ВЛК для тимчасово непридатних
До юристів звернувся громадянин, який раніше отримав статус "тимчасово непридатний", а потім отримав бронювання від мобілізації.
Громадянин поцікавився, чи треба йому проходити військово-лікарську комісію у визначений раніше термін, якщо він має актуальне бронювання.
Що спочатку — бронювання чи ВЛК
Юрист Владислав Кирда наголосив, відповідаючи на питання громадянина, що у його ситуації варто перш за все звертати увагу на факт бронювання.
"На мій погляд, вам потрібно дочекатися, аби вас забронювали ще раз, а далі вирішувати питання з ТЦК", — підкреслив правник.
Кирда запевнив, що у такій ситуації проблем з мобілізацією у громадянина не буде.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібна ВЛК для продовження бронювання.
Також ми повідомляли про військово-лікарську комісію для обмежено придатних.
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