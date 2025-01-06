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Тимчасово непридатний з бронею — чи треба йти на ВЛК

6 січня 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ВЛК для тимчасово непридатного — кому треба проходити
Тимчасово непридатний на ВЛК. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Тимчасово непридатний військовозобов’язаний громадянин, який був заброньований, повинен спочатку продовжити бронювання. А після цього можна іти до ТЦК і вирішувати питання з військово-лікарською комісією, яку громадянин мав пройти для уточнення приналежності до військової служби.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист В’ячеслав Кирда.

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До юристів звернувся громадянин, який раніше отримав статус "тимчасово непридатний", а потім отримав бронювання від мобілізації.

Громадянин поцікавився, чи треба йому проходити військово-лікарську комісію у визначений раніше термін, якщо він має актуальне бронювання.

Що спочатку — бронювання чи ВЛК

Юрист Владислав Кирда наголосив, відповідаючи на питання громадянина, що у його ситуації варто перш за все звертати увагу на факт бронювання.

"На мій погляд, вам потрібно дочекатися, аби вас забронювали ще раз, а далі вирішувати питання з ТЦК", — підкреслив правник.

Кирда запевнив, що у такій ситуації проблем з мобілізацією у громадянина не буде.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібна ВЛК для продовження бронювання.

Також ми повідомляли про військово-лікарську комісію для обмежено придатних.

бронювання ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані тимчасово непридатний

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