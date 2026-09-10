Отказ от ВЛК: какие штрафы и наказания предусмотрены в 2026 году

Ввод данных в систему "Оберіг" и медицинское обследование. Фото: коллаж Новини.LIVE

Отказ от прохождения медицинской комиссии во время военного положения в 2026 году влечет за собой строгие санкции. За игнорирование направления на ВЛК военнообязанным грозят штрафы до 25,5 тысяч гривен, статус разыскиваемого, лишение водительских прав и даже уголовная ответственность с отбыванием наказания в тюрьме.

Об этом заявили в пресс-службе Сил обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Уголовная ответственность и огромные штрафы

В 2026 году игнорирование направления на военно-медицинскую комиссию приравнивается государством к прямому уклонению от военной службы. За систематический отказ проходить медицинское обследование и игнорирование вызовов территориальных центров комплектования предусмотрена уголовная ответственность. За такие действия гражданам грозит реальное лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Если же военнообязанный получил вызов на ВЛК в бумажном виде, в электронной форме или через приложение "Резерв+", но без уважительной причины не явился к врачам, наступает административная ответственность.

За нарушение законодательства о мобилизации придется уплатить штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

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Информацию о таком гражданине сразу вносят в единый реестр «Оберег», после чего он автоматически получает статус лица, находящегося в розыске ТЦК. Это дает право на задержание нарушителя полицией и возможное ограничение права на управление транспортными средствами. То есть человека могут лишить водительских прав.

Существует ли законный отказ от осмотра ВЛК

Фактически медицинский осмотр является безальтернативным и обязательным этапом для определения степени годности к службе в условиях военного положения. Юридически просто отказаться от ВЛК невозможно.

В то же время можно обжаловать действия должностных лиц в суде, если направление или повестку выдали с грубым нарушением закона. Но даже если суд встанет на сторону истца, это все равно не отменяет самой обязанности пройти медицинскую комиссию.

Единственный законный способ не проходить медосмотр в конкретное назначенное время — это наличие уважительных причин, которые физически препятствуют прибытию человека в ТЦК.

К таким обстоятельствам закон относит стихийное бедствие, вражеские обстрелы, смерть близкого родственника или же тяжелую болезнь самого военнообязанного, которая делает передвижение невозможным. Последнее обстоятельство обязательно должно подтверждаться официальным медицинским заключением о временной нетрудоспособности.

Новости.LIVE публиковали полное разъяснение о том, кто в 2026 году обязан пройти ВЛК в Украине и почему к этой обязанности присоединены некоторые категории женщин. Кроме того, просто так явиться на ВЛК нельзя, так как на руках обязательно должен быть важный документ.

Если у человека есть отсрочка от мобилизации или освобождение от нею, то такого человека нельзя направлять на ВЛК. Но есть три основания, при которых это правило не действует. Иногда это касается даже тех, кто ранее уже получал заключение о негодности