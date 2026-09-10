Відмова від ВЛК: які штрафи та покарання діють у 2026 році

Внесення даних до "Оберіг" та медичне обстеження. Фото: колаж Новини.LIVE

Відмова від медичної комісії під час воєнного стану у 2026 році тягне за собою жорсткі санкції. За ігнорування направлення на ВЛК військовозобов'язаним загрожують штрафи до 25,5 тисяч гривень, статус розшуку, позбавлення водійських прав та навіть кримінальна відповідальність з відбуванням покарання у в'язниці.

На цьому наголосили в пресслужбі Сил оборони України, передає Новини.LIVE.

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Кримінальна відповідальність та величезні штрафи

У 2026 році ігнорування направлення на військово-лікарську комісію прирівнюється державою до прямого ухилення від військового обов'язку. За систематичну відмову проходити медогляд та ігнорування викликів територіальних центрів комплектування передбачена кримінальна відповідальність. За такі дії громадянам загрожує реальне позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Якщо ж військовозобов'язаний отримав виклик на ВЛК у паперовому вигляді, в електронній формі або через застосунок "Резерв+", але без поважної причини не з'явився до лікарів, настає адміністративна відповідальність.

За порушення законодавства про мобілізацію доведеться сплатити штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

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Інформацію про такого громадянина одразу вносять до єдиного реєстру "Оберіг", після чого він автоматично отримує статус особи, яка перебуває в розшуку ТЦК. Це дає право на затримання порушника поліцією та можливого обмеження права керувати транспортними засобами. Тобто людину можуть позбавити прав на водіння.

Чи існує законна відмова від огляду від ВЛК

Фактично медичний огляд є безальтернативним та обов'язковим етапом для визначення ступеня придатності до служби в умовах воєнного стану. Юридично просто відмовитися від ВЛК неможливо.

Влдночас можна здійснити оскарження дій посадовців у суді, якщо направлення чи повістку видали з грубим порушенням закону. Та навіть якщо суд стане на бік позивача, це все одно не скасовує самого обов'язку пройти лікарську комісію.

Єдиний легальний спосіб не проходити медогляд у конкретний призначений час — це наявність поважних причин, які фізично перешкоджають прибуттю людини до ТЦК.

До таких обставин закон відносить стихійне лихо, ворожі обстріли, смерть близького родича або ж тяжку хворобу самого військовозобов'язаного, яка унеможливлює пересування. Остання обставина обов'язково має підтверджуватися офіційним медичним висновком про тимчасову непрацездатність.

Новини.LIVE писали повне роз'яснення хто має у 2026 році обов'язково пройти ВЛК в Україні та чому до цього обов'язку долучені деякі категорії з жінок. Окрім того, просто так з'явитися на ВЛК не можна, бо на руках має бути обов'язково важливий документ.

Якщо у людини є бронювання від мобілізації або відстрочка, то таку людину не можна направляти на ВЛК. Але є три підстави, за яких це правило не працює. Це інколи стосується й навіть тих, хто раніше вже отримував висновок про непридатність